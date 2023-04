La Roma si prepara ad una partita decisiva contro il Feyenoord: occorre vincere con due gol di scarto per evitare i calci di rigore. Il match si gioca in uno stadio Olimpico “sold out” per la 29° volta in questa stagione e Mourinho punta all’apporto del tifo, oltre all’assetto tattico per pressare alto e togliere spazio al Feyenoord. La Roma potrebbe prendere alti gli uomini di Slot: dubbio Dybala fino all’ultimo.

Seguono aggiornamenti