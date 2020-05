Una donna di 89 anni è morta questo pomeriggio in un incedio scoppiato a Roma, zona Montesacro. Le fiamme sono divampate alle 17.30 circa al terzo piano di un palazzo in via Isole Pelagie. Sul posto sono intervenuti gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale e i vigili del fuoco. In corso accertamenti per stabilire le cause del rogo.