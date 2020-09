Roma, omicidio Gaia e Camilla: chiesti 5 anni per Pietro Genovese

Questa mattina il pm di Roma, Roberto Felici, ha richiesto una condanna a 5 anni per Pietro Genovese, il giovane a processo con rito abbreviato che nella notte tra il 21 e il 22 dicembre 2019 investì e uccise a Corso Francia due sedicenni romane, Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, che avevano provato attraversare la strada.

Genovese, come aveva già dichiarato durante l’interrogatorio di garanzia, ha detto di non aver visto le ragazze. “Non volevo uccidere nessuno e non volevo scappare”, ha ribadito l’imputato facendo dichiarazioni spontanee in aula. Delusa dalle parole del ragazzo Cristina Romagnoli, la mamma di Camilla, una delle due ragazze investite. “Non ha mai chiesto perdono – ha detto al termine dell’udienza – Sembrava di sentire un copione letto e imparato a memoria”.

Mario Bonito