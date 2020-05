Roma, rubate le ceneri di Elena Aubry. L’appello della mamma: “Datemi una mano a trovare chi ha fatto una cosa così schifosa”

Hanno rubato le ceneri di Elena Aubry, la 25enne morta in un incidente il 6 maggio 2018 mentre percorreva in moto via Ostiense a causa degli avvallamenti del manto stradale. A comunicarlo in un video-appello postato su Facebook è stata la madre di Elena, Graziella Viviano dopo aver fatto l’atroce scoperta ieri durante la visita al cimitero del Verano.

“Sono appena uscita dai carabinieri – spiega la madre di Elena – perché è successa una cosa allucinante. Domani (oggi ndr) è l’anniversario della morte di mia figlia. Hanno aperto il sepolcro di Elena, e sono sparite le sue ceneri. Non ci sono più le ceneri di Elena qualcuno le ha rubate. Abbiamo fatto adesso la denuncia dai carabinieri e ora faccio un appello a chiunque sappia qualcosa. Vi chiedo un aiuto. So che tante persone volevano bene a Elena e sono andate a trovarla. È importate sapere se c’è qualcuno che è andato da Elena dopo il 7 dicembre e possa dire se tutto era a posto o meno. È importante per capire quando possa essere avvenuto questo atto disgraziato. Chiunque abbia informazioni mi contatti in privato. Oltre alle ceneri di Elena è stato rubato anche un quaderno dove erano stati scritti dei pensieri per lei quando abbiamo sigillato il sepolcro”.

Una notizia che mai avrei voluto dare. Hanno rubato le ceneri di Elena Posted by Graziella Viviano on Tuesday, May 5, 2020