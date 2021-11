Gruppo Bracco presenta a Expo 2020 Dubai “The beauty of imaging” . Online l’App Care+, con consigli pratici per chi soffre di malattie infiammatorie croniche autoimmuni . Colluttorio con CPC strumento di prevenzione da Covid 19. Prix Galien (si legge: Prì Ghèlien) Italia 2021, ancora un triplo successo per l’innovazione Novartis. Una canzone contro l’artrite psoriasica, ispirata da parole dei pazienti. “Hta fondamentale per Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e nuovo rinascimento del Ssn”