Sasha Sabbioni: chi è la figlia di Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni

Sasha Sabbioni è la bellissima figlia dell’attrice e conduttrice tv Natasha Stefanenko e l’ex modello e imprenditore marchigiano Luca Sabbioni. Bella e intraprendente, il suo futuro sembra già scritto come stellina del web o dello spettacolo, anche se la famiglia Sabbioni si ritiene tranquilla e normale, senza l’ansia di apparire.

Sasha Sabbioni: chi è, età, curiosità, Instagram della figlia di Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni

Studente modello, nata nel 2000, Sasha Sabbioni vive fra le Marche e gli Stati Uniti, dove studia, per l’esattezza nella città di Los Angeles. Come hobby, ovviamente considerando il passato dei genitori, c’è la moda, che la porta saltuariamente a calcare le passerelle.

Ma è su Instagram che Sasha ha i maggiori riscontri, risultando ormai una star social con migliaia di seguaci. Sul suo profilo la ragazza non risparmia apprezzamenti per i suoi genitori, ai quali è molto legata. Ha parlato spesso di Natasha Stefanenko come “la miglior madre del mondo”, come in occasione del suo 18esimo compleanno, festeggiato nella loro splendida residenza vicino Fermo.