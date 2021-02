SBK: Dorna ha diramato le entry list, 24 moto in pista

Nella mattinata odierna Dorna ha diramato le entry list delle categorie, nella classe superbike le moto in pista sono salite a 24 e ben 4 sono gli italiani a gareggiare nella massima categoria delle derivate di serie.

Rinaldi, Cavalieri, Bassani e Locatelli prenderanno il via al mondiale che, ricordiamo, inizierà il week end del 23-25 Aprile in Olanda.

Rinaldi e Bassani con la Panigale V4R, Locatelli con la Yamaha, Cavalieri con la Kawasaki ZX10RR.

In supersport saranno ben 29 le moto a prendere il via ad Assen, di cui 8 pilotate da portacolori italiani.

Infine la SSP300 che schiererà 42 moto in pista e 9 italiani.

Rimangono alcune incertezze su alcuni piloti perchè il team Moriwaki in SBK non ha ancora comunicato chi saranno. Stesso discorso in supersport dove MV Augusta non ha ancora comunicato la seconda guida.