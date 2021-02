SBK: Rea in pista con la nuova kawa a Jerez

Le condizioni del tempo non hanno fermato l’alfiere Kawasaki Johnny Rea che sfruttando il miglioramento del meteo è sceso in pista l’ultimo giorno dei test di Jerez. In pista con lui i piloti con la Ducati Panigale V4S (tra cui Pecco Bagnaia e Jack Miller) e le motoGp di Pirro e Bradley.

Il pilota Kawasaki ha collezionato la bellezza di 40 giri segnando come miglior tempo 1’40″6. Il record non era l’obiettivo della giornata, ma bensì trovare il feeling e le giuste sensazioni con la nuova moto.

Risultato che è stato raggiunto secondo quanto dichiarato dal cannibale: “abbiamo dovuto confermare alcuni componenti su cui abbiamo lavorato durante l’inverno e ho riscontrato la giusta fiducia. La pista non era in perfette condizioni perchè alcune curve erano ancora umide, ma sono stato in grado di capire la moto, così come le modifiche e dare informazioni utili agli ingegneri. Sono soddisfatto per quanto fatto, il lavoro fatto a casa sta dando i propri frutti.