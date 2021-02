SBK: Sandro Cortese non prenderà parte al mondiale 2021

Il campionato 2021 di Superbike sarà probabilmente orfano di Sandro Cortese, il pilota non si è ancora ripreso dopo il brutto incidente occorsogli a Portimao nel 2020 che gli ha causato la frattura di 2 vertebre toraciche.

In un intervista a Speedweek Cortese considera improbabile il suo ritorno in pista quest’anno:

“Realisticamente non sarà probabilmente possibile per me guidare quest’anno”

“Prima di tutto non sono ancora al massimo fisicamente e poi non c’è nessun team per cui possa firmare presto un contratto. È una strana situazione comprendere che quest’anno con ogni probabilità non riuscirò a correre.” E ancora “Non posso mentire a me stesso, so quanto sia difficile tornare. Nella mia testa riesco ad immaginare adesso anche altri modi per rimanere connesso al motorsport.”

L’ex pilota del team Pedercini ammette: “Nessuno vuole fermarsi con un infortunio, di solito immagini la fine della tua carriera in modo diverso. Tuttavia per fortuna sono qua e ho un’altra opportunità per seguire una nuova strada. Se le cose fossero andate diversamente a Portimao, non sarei qua a pensare di diventare un brand ambassador o un commentatore per la TV, od a pensare con chi avrei speso i miei prossimi giorni in pista.”