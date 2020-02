Serena Enardu: chi è la tronista e imprenditrice ex di Pago

Serena Enardu è un’imprenditrice famosa per essere stata tronista di Uomini e Donne e per la sua intensa attività sui social come influencer.

Serena Enardu: chi è, età, Instagram, altezza, anni, fidanzato, marito, figli, seno e gigantomastia

Nata il 19 luglio 1976 a Quartu Sant’Elena, Serena Enardu è alta 165 centimetri ed ha una sorella gemella, Elga, oltre al fratello Gianfranco. Per via di una condizione denominata gigantomastia, il suo seno è destinato a crescere di continuo, motivo per il quale Serena si è sottoposta a diversi interventi di mastoplastica riduttiva.

Ha studiato ragioneria per poi iniziare a lavorare per la Vodafone; in seguito è diventata imprenditrice, aprendo la sua attività di telefonia con la sorella. Serena Enardu vanta un profilo Instagram seguitissimo, così come il suo profilo Facebook, mentre non utilizza Twitter.

La sua fama è dovuta però alla partecipazione come tronista a Uomini e Donne. Nella sua vita privata ha avuto una relazione importante, il cui frutto è il figlio Tommaso che ora è adolescente. Durante il programma Mediaset, invece, ha mostrato interesse per Giovanni Conversano, con il quale dopo il programma è iniziata una convivenza.

I due si sono lasciati nel 2009, con alcuni riavvicinamenti fino alla rottura definitiva. Nel 2013 Serena Enardu è stata legata al cantante Pacifico Settembre, ovvero Pago, ex di Miriam Trevisan. La storia dura fino alla partecipazione della coppia a Temptation Island Vip, che segna la loro rottura.