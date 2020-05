Sirius, chi è il ragazzo di 26 anni che corteggia Gemma a Uomini e Donne

Uomini e Donne continua nel suo formato ‘digitale’ e fatto di parole. La trasmissione di Maria de Filippi, infatti, ha scelto di utilizzare le chat per permettere ai protagonisti di conoscersi, senza vedere le fattezze dei corteggiatori. Un modo innovativo per far fronte alle restrizioni imposte dall’emergenza coronavirus.

La modalità di approccio è già riuscita a creare diverse situazioni interessanti, che hanno visto protagonista soprattutto Gemma, intenta a conoscere diversi uomini. E ragazzi. Già, perché nell’ultima puntata per la dama torinese si è fatto avanti un giovanissimo ragazzo di 26 anni che ha espresso il suo interesse per la donna.

Sirius vuole portare Gemma sulla spiaggia

Il nickname del 26enne che sta corteggiando Gemma è Sirius, ed è riuscito fin dal primo Messaggio ad incuriosire la dama di Torino. Lei però è convinta che l’età dichiarata non corrisponda al vero e crede che l’uomo dall’altra parte dello schermo sia più grande, motivo per cui si sta lasciando andare in modo convinto.

Ma chi è in realtà Sirius? Impossibile dirlo ora, perché lo scopo della trasmissione, almeno in questo format, è quello occultare l’identità dei corteggiatori che devono riuscire a conquistare le dame solo tramite le parole. “Accendere un piccolo falò in spiaggia e consumare la cena mentre la fiamma illumina il tuo volto.

“Sono sicuro che il nostro conoscerci potrà arricchire la nostra esistenza”. Scrive Sirius a Gemma, che risponde: “Mi piace questa immagine, e non mi fermerei”. Un chiaro segnale di quanto la dama apprezzi il corteggiamento del giovane. Per capire come andranno le cose tra i due non resta che seguire le prossime puntate di Uomini e Donne.