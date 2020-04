Stasera in TV 11 Aprile 2020: cosa vedere a Pasqua, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera in TV 11 Aprile 2020: cosa vedere a Pasqua, programmazione film,...

Siamo arrivati a Pasqua e in questo momento la prima cosa da fare è scambiarci gli auguri anche se tutti lontani, divisi e distanti per via del Covid-19.

Come sappiamo è stato prolungato l’isolamento con le ufficialità del Venerdì Santo, anche oggi 12 Aprile 2020 con l’arrivo della Pasqua 2020 a farci compagnia come sempre c’è la TV.

Non potendo uscire, possiamo goderci una prima serata carica e ricca di significati.

In questa particolare Pasqua cosa c'è da vedere in tv?

Cosa possiamo vedere in prima serata oggi 12 Aprile 2020?

Su Rai 1 c’è Jesus (Film). Mentre su Rai 2, altra serata con Che tempo che fa (TalkShow). Invece su Rai 3 ecco Emoji – Accendi le emozioni (Film)

Questa sera, su Canale 5 la prima serata è fondata su Non ci resta che piangere (Film). Mentre su Italia 1 ecco Star Wars. Invece su Rete 4 ecco Il re dei re (Film).

Infine, su Tv8 arriva I delitti del bar lume. Invece su Nove ecco Little Big Italy – New Jersey (TalentShow). Quanto La 7, invece, War Horse (Film).

Su Rai Uno, alle 21,20 Jesus (Film)



Su Rai Due, alle 21,20 Che tempo che fa (TalkShow)

Su Rai Tre, dalle 21,20 Emoji – Accendi le emozioni (Film)

Su Canale 5, alle 21,20 Non ci resta che piangere (Film)

Su Italia 1, alle 21,20 Star Wars

Su Rete 4, alle 21,20 Il re dei re (Film)

Su La 7, alle 21,15 War Horse (Film)

Su Tv8, dalle 20.55 I delitti del bar lume

Sul Nove, alle 21,25 Little Big Italy – New Jersey (TalentShow)