Stasera in TV 16 Luglio 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera in TV giovedì 16 Luglio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Su Rai1 andrà in onda Che Dio ci aiuti – Stagione 5 Episodio 15 – Attenti al lupo (Fiction). In questo episodio suor Angela è preoccupata per Ginevra: ancora una volta spicca l’interpretazione di Elena Sofia Ricci in uno dei prodotti di maggior successo Rai degli ultimi tempi in quanto a fiction. Mentre su Rai2 riecco Hawaii Five-O – Stagione 9 Episodio 19 – Artisti di strada (Telefilm) un nuovo appuntamento con la serie cult per tanti ammiratori e un omicidio di un addetto al lavavetri molto fosco. Quanto a Rai3, l’appuntamento è con In arte – Gianna (Musica), uno special di Strabioli incentrato sulla figura artistica di Gianna Nannini.

Su Canale5 invece in prima serata ecco Temptation Island (Reality) l’attesissimo terzo appuntamento della stagione 2020 del reality dei sentimenti e delle tentazioni che quest’anno implica la presenza di coppie vip mescolate a quelle nip. Quali saranno le coppie che scricchioleranno in questa puntata? Nel mentre su Italia1 ecco L’alba del pianeta delle scimmie (Film) avvincente pellicola che racconta le origini delle trasformazioni sociali del mondo allorquando uno scienziato, cercando cure mediche innovative, si lascia scappare un virus benigno che però trasformerà l’intelligenza delle scimmie e le sorti del mondo. Su Rete4 l’appuntamento è con I Legnanesi – La famiglia Colombo (Teatro), altro pezzo di bravura si spettacolo teatrale per tutti.

Infine su la7 ecco In onda (Attualita’) mentre su Tv8 ecco Paura in volo (Film). E su Nove andrà in onda Babbo Natale non viene da nord (Film).

