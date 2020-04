Stasera in TV 5 Aprile 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera in TV 5 Aprile 2020: programmazione film, serie e programmi da...

Nella domenica delle palme, che sicuramente è la più diversa, triste e inconsueta che si ricordi, uno dei pilastri delle nostre giornata di isolamento è la tv, compagna di giornata e soprattutto si serata. Ecco: cosa c’è in prima serata? Cosa ci aspetta nel piccolo schermo, in tv oggi 5 Aprile? Qual è il piatto del prime time?

Cosa possiamo vedere in prima serata oggi 5 Aprile? Ecco cosa c’è, questa sera 4 Aprile in TV. Ecco le info sui programmi TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e Tv8.

Su Rai Uno, alle 21,20 Bella da morire – Stagione 1 Episodio 8 (Miniserie)



Su Rai Due, alle 21,20 Che tempo che fa (TalkShow)

Su Rai Tre, dalle 21,20 Borg McEnroe (Film)

Su Canale 5, alle 21,20 Live Non e’ la d’Urso (Show)

Su Italia 1, alle 21,20 Un’impresa da Dio (Film)

Su Rete 4, alle 21,20 The next three days (Film)

Su La 7, alle 21,15 Non e’ l’Arena (Attualita’).

Su Tv8, dalle 20.55 I delitti del BarLume – La battaglia navale (Film)

Sul Nove, alle 21,25 Little Big Italy – Hollywood (TalentShow)