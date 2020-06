Stasera in TV 8 Giugno 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera in TV 8 Giugno 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e...

Una nuova settimana quella che inizia oggi 8 Giugno 2020 e ancora contraddistinta dalla stretta attualità legata alla pandemia: come verremo informati? Soprattutto tramite tv, laddove ovviamente il programma sarà ancora una volta molto vasto e variegato. Cosa vedere nella prima serata? Anche oggi avremo news sul coronavirus, ma anche tanti programmi e film per rilassarci nella prima serata.

Cosa possiamo vedere in prima serata oggi 8 giugno? Ecco cosa c’è, questa sera 8/06/2020 in TV. Ecco le info sui programmi TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e Tv8.

Su Rai1 andrà in onda Il giovane Montalbano – Capodanno (SerieTV), mentre su Rai2 ecco invece Striminzitic Show (Show). Quanto a Rai3, appuntamento con Report – Autonomia COVID (Inchieste).

Su Canale5 invece in prima serata ecco Mandela, a long walk to freedom (Film), mentre su Italia1 ecco Emigratis (Show), mentre su Rete4 appuntamento con Quarta repubblica (Approfondimento).

Infine La 7 trasmetterà Gloria (Film mentre su Tv8 ecco Revenant – Redivivo (Film) e su Nove andrà in onda Profiling – Stagione 1 Episodio 1 – Meno di niente (Telefilm).

Su Rai Uno, alle 21,25 Il giovane Montalbano – Capodanno (SerieTV)

Su Rai Due, alle 21,20 Striminzitic Show (Show)

Su Rai Tre, dalle 21,20 Report – Autonomia COVID (Inchieste)

Su Canale 5, alle 21,21 Mandela, a long walk to freedom (Film)

Su Italia 1, alle 21,20 Emigratis (Show)

Su Rete 4, alle 21,27 Quarta repubblica (Approfondimento)



Su La 7, alle 21,15 Gloria (Film

Su tv8 alle 21.15 Revenant – Redivivo (Film)

Sul Nove, alle 21,25 Profiling – Stagione 1 Episodio 1 – Meno di niente (Telefilm)