Stasera in tv, Il grande Teatro di Eduardo: “Questi fantasmi” con Massimo Ranieri su Rai3

Il grande Teatro di Eduardo torna in prima serata in questi giorni di crisi, di quarantena e di emergenza coronavirus per intrattenere il grande pubblico con una delle opere che più hanno reso celebre il palco teatrale italiano nel mondo e, nello specifico, quello partenopeo.

Si parla dell’opera di Eduardo De Filippo “Questi fantasmi” che andrà in onda nella versione con Massimo Ranieri e Donatella Finocchiaro. Si tratta del Secondo appuntamento con il grande Teatro di Eduardo: vedremo tutto su rai tre in prima serata.

Quest'oggi giovedì 19 marzo alle 21.20 su Rai3, ritroviamo in onda il grande Teatro di Eduardo con "Questi Fantasmi", opera grandiosa rivista con Massimo Ranieri e Donatella Finocchiaro.

La storia vede, come noto, per protagonista Pasquale Lojacono (Massimo Ranieri) che, con la moglie Maria (Donatella Finocchiaro), va a vivere in un antico palazzo seicentesco intorno al quale girano parecchie chiacchiere circa la presunta presenza di fantasmi.

All’insaputa di Maria, Pasquale ha un accordo con il proprietario dell’immobile: potrà tenere la residenza se scaccerà la pessima fama dell’edificio. Deciso a non credere alle ciarle, Pasquale viene però suggestionato dai racconti di Raffaele (Ernesto Lama), portiere del palazzo, tanto che nel momento in cui si incrocia con Alfredo (Gianfranco Iannuzzo), amante di sua moglie, sarà convinto di avere incontrato un fantasma.

Alfredo prova anche a conquistare la fiducia di Pasquale con una serie di regali, che consentono al protagonista di iniziare una vita da benestante e di credere che il palazzo possa trasformarsi in una pensione.

Tuttavia Maria, che non regge il rapporto tra i due, sembra propensa a lasciare il marito. Neppure l’intervento dei familiari di Pasquale, che lui ritiene essere altri fantasmi, fa migliorare le cose: tanto che, quando Alfredo torna con sua moglie, per il protagonista le cose muteranno del tutto.

A sostenere Pasquale nelle sue analisi spunta il professor Sant’Anna, personaggio utile allo sviluppo della vicende ma che non compare in nessuna scena.