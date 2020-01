Stati Generali, ultimo appuntamento con Serena Dandini: ospiti e anticipazioni

Riparte Stati Generali e lo fa con l’ultimo appuntamento di questa tranche: il programma con Serena Dandini saluta e lo fa con una puntata confezionata e pensata coi fiocchi. Ecco dunque un quadro complessivo su ospiti, temi e anticipazioni.

Che cosa accadrà oggi nella sesta e ultima puntata giovedì 16 Gennaio per gli “Stati Generali” di Serena Dandini? Ecco le anticipazioni che vengono fornite direttamente dalla Rai sotto forma, come di consueto, di comunicato informativo sui temi del programma.

Stati Generali, ultimo appuntamento con Serena Dandini: ecco chi ci sarà e gli argomenti

Andrà dunque in onda oggi dall’Auditorium della Rai alle 21.20 su Rai3 “Stati Generali” di Serena Dandini. La sesta e ultima puntata prevista per oggi giovedì 16 Gennaio si parte con una delle performance forse più apprezzate del programma. Quale?

Semplice. A salutare il pubblico non poteva non esserci in primis il Presidente del Consiglio Conte, tramite la divertente imitazione di Neri Marcoré. mentre il sondaggista Massimo Stima (Edoardo Ferrario) farà il quadro sulla situazione del Paese cercando nuovi leader per il 2020.

Non farà certo sentire la sua mancanza Sabina Guzzanti, nell’interpretazione della relatrice del Pd parlando degli ultimi sviluppi all’interno del partito. E poi, ecco ancora Valerio Mastandrea con il monologo “I figli ti invecchiano” di Mattia Torre, a cui è ispirato il film “Figli” al cinema dal 23 gennaio.

Occhio anche alla poliedrica presenza di Cristiana Capotondi, che oltre ad essere una attrice ormai di profilo nazionale e non solo sarà in veste di ‘sportiva’ accompagnata dalle atlete del calcio femminile e dalla CT della Nazionale.

Tra gli altri protagonisti anche Germana Pasquero, alias Franca Leosini e Lucia Ocone che, nell’occasione sarà Winona la Rider, lavoratrice precaria del secondo millennio e, anche, l’annunciatrice anni ’80 de “l’Almanacco del giorno dopo”.

E ancora: Alessandro Di Battista (Edoardo Ferrario), la Signorina Vaccaroni (Cinzia Leone) e spazio poi ai corti dei The Pills, delle Sbratz e le inchieste di Gustav e Luca. Ospiti musicali della puntata saranno invece i “The Los Paparors”. Tutto pronto, dunque, per gli esiti finali degli “Stati Generali”.