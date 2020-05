Stati Uniti, Trump: “Bandiere a mezz’asta per le vittime del coronavirus”

“Bandiere a mezz’asta su tutti gli edifici federali e i monumenti nazionali nei prossimi tre giorni in memoria degli americani che hanno perso la vita a causa del coronavirus”. Così su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di aver accettato la richiesta dei democratici del Congresso dei giorni scorsi.

Secondo i dati della Johnson Hopkins Univeristy, negli Stati Uniti il totale delle vittime dall’inizio della pandemia è salito a 94.702. Lo Stato più colpito è New York con 27.003 morti. A seguire New Jersey con 9.341, il Massachusetts con 5.108, l’Illinois con 3.459, e la California con 2.778 morti.

Nel frattempo Trump, durante una visita in una fabbrica della Ford, in Michigan, ha detto che non chiuderà nuovamente il paese se dovesse registrarsi una seconda ondata di coronavirus. “Stiamo per spendere gli incendi, non chiuderemo il paese, spegneremo il fuoco. Che si tratti di una brace o di una fiamma, la spegneremo”, ha detto il presidente.

Mario Bonito