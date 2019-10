Stefano Bettarini, chi è l’ex calciatore e conduttore tv ex marito di Simona Ventura: età, carriera, gossip, flirt, figlio, fidanzata

Stefano Bettarini si può provare a raccontarlo passando dai suoi due principali leitmotiv, i motori portanti della sua esistenza: da un lato il calcio, dall’altra le donne. Due ‘amori’ che, evidentemente, per lui, non tramontano mai.

Ma volendo andare a indagare nel dettaglio, chi è Stefano Bettarini? Cosa sappiamo dell’ex calciatore e conduttore tv, in merito per esempio alla sua vita attuale, ai suoi flirt, e a come è evoluto il rapporto con la sua nota ex moglie?

In effetti, chiunque sa, o almeno si presume sappia, che Stefano Bettarini è stato sposato con Simona Ventura. La showgirl e conduttrice tv che tornerà a emozionare con Il Collegio 4 ha dato anche dei figli al bel Stefano: per esempio il primogenito, Niccolò Bettarini è a sua volta prossimo a condurre un programma, in questo caso sul web, e legato a quello della madre. Si chiama, appunto, Il Collegio Off.

Ma a parte questo, cosa possiamo dire al riguardo della vita di Stefano Bettarini? Ecco tutte le curiosità su carriera e vita privata.

Stefano Bettarini, chi è l’ex calciatore e conduttore tv ex marito di Simona Ventura: anni, calcio e squadre, amori, Instagram e famiglia

Fisico scolpito, sguardo da conquistatore e la voglia di innamorarsi, Stefano Bettarini non passa certo inosservato. Ecco chi è Stefano Bettarini, ex marito di Simona Ventura, che ha fatto molto scalpore insieme alla fidanzata Nicoletta Larini, della primissima edizione di Temptation Island Vip.

Dopo questa esperienza la coppia ne uscita molto unita. Classe 1972, Stefano Bettarini è originario di Forlì dov’è nato il 6 febbraio (Acquario) esordisce, come sappiamo, nel mondo del calcio: una passione ereditata dal papà che di giorno era un dirigente d’azienda di assicurazioni e nel tempo libero si dilettava come allenatore di calcio.

Bettarini, che tutti però chiamano semplicemente Betta, ha giocato in alcune squadre di calcio di Serie A, fino a quando non ha deciso di mollare il mondo del pallone per dedicarsi a quello della televisione.

E in questo ambito ha ‘allargato’ i suoi confini sentimentali. Stefano Bettarini ha avuto diverse storie: dalla fidanzata Nicoletta Larini alle sue ex moglie Simona Ventura, è sempre al centro del gossip, alle volte alimentato anche da fake news.

Per ben 10 anni, dal 1998 al 2008 è stato sposato con Simona Ventura con cui ha avuto anche due figli, Niccolò e Giacomo. Tuttavia proprio durante il Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini ha parlato dei tantissimi flirt che ha avuto nel corso della sua vita e che diverse volte ha anche tradito l’ex moglie. Tra i flirt confermati c’è quello con Samantha Togni, ballerina di Ballando con le Stelle.

Per un anno è stato fidanzato con Ilenia Iacono, i due erano arrivati anche a volersi sposare, ma poi l’epilogo è stato un altro. Bettarini, inoltre, ha avuto anche una relazione con Dayane Mello, all’epoca quando lei era una concorrente dell’Isola dei Famosi e lui l’inviato del programma.

Dal 2017, però, sembra che Bettarini abbia messo la testa a posto ed è fidanzato con Nicoletta Larini, più giovane di lui di ben 22 anni e che nella vita è una stilista, nonché figlia del pilota di Formula Uno. I due si mostrano molto spesso su Instagram, il cui profilo ha centinaia di migliaia di followers. Questa la sua pagina Instragram: stefanobettarini1.

Stefano Bettarini, chi è l’ex calciatore: carriera e squadre in cui ha giocato

Difensore di fascia, veloce e possente, Stefano Bettarini è stato promettente e molto in voga negli anni duemila. Dagli esordi con Baracca Lugo in C1 (24 presenze e due gol) ai campionati in B (28 presenze in due anni) con la Lucchese, passa alla Salernitana nel 1994 collezionando solo cinque presenze, per tornare alla Lucchese la stagione dopo (34 presenze e due gol).

Bettarini poi va a Cagliari (32 presenze e zero gol), mentre nel 1997 sbarca alla Fiorentina, dove resterà due anni collezionando diciotto presenze totali. Sono gli anni della crescita.

L’esterno difensivo approda al Bologna prima (14 presenze e un gol) nel 99 mentre negli anni duemila è a Venezia per un biennio, collezionando venti presenze il primo anno e 34 al secondo, arricchite da cinque gol.

Nel 2002 però passa alla Sampdoria , dove resterà due anni giocando rispettivamente 28 gare al primo anno e 30 alla seconda stagione con due gol alla prima e zero alla seconda.

Nel 2004 è l’ultimo anno in blucerchiato, saluta Genova e va a Parma: otto presenze, zero gol, e infine, l’addio al calcio giocato.