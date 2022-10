Tangenziale Roma – Stanotte al lavoro 182 operatori e 53 automezzi su un tratto di circa 5 chilometri

Si concluderà domani mattina il maxi intervento di decoro e sicurezza sulla Tangenziale Est, nel tratto compreso tra viale Castrense e la Galleria Giovanni XXIII. Una vasta operazione congiunta, avviata lo scorso 13 ottobre, che ha visto impegnate le squadre del Dipartimento Tutela Ambientale, del Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana (CSIMU), dell’Ama, dell’Acea, dell’Ufficio Speciale Decoro Urbano e della Polizia Locale di Roma Capitale.

Gli interventi, in programma dalle ore 22 di questa sera alle ore 6 di sabato per ridurre i disagi dei cittadini, riguarderanno il tratto finale di circa 5 chilometri compreso tra viale Castrense (incrocio con via Nola) e via Batteria Nomentana.

È prevista la chiusura alla circolazione (info sui portali www.romamobilita.it e www.luceverde.it) per permettere lo svolgimento in sicurezza delle operazioni che riguarderanno: sfalcio, diserbo, rimozione dei rifiuti dalle aree verdi (aiuole, spartitraffico e rotatorie), disostruzione delle griglie e delle caditoie attraverso l’utilizzo di canal jet, cancellazione di una parte delle scritte vandaliche, verifica degli impianti di illuminazione pubblica e ripristino delle criticità riscontrate.

Nella maxi operazione, coordinata dall’assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale e coadiuvata dai Gruppi della Polizia Locale competenti territorialmente, saranno impegnati complessivamente 182 tra operatori e tecnici: 68 del Dipartimento Tutela Ambientale, 13 del CSIMU, 35 dell’Ama, 8 dell’Acea, 12 dell’Ufficio Speciale Decoro Urbano, 46 della Polizia Locale di Roma Capitale. È previsto anche l’impiego di 53 automezzi e di attrezzature specifiche.

Max