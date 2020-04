The Twilight, Eclipse, stasera 24 Aprile su Italia1: trama, cast, anticipazioni

Una nuova serata alla insegna delle emozioni e di una saga che giá in precedenza aveva riscosso molto successo: oggi su Italia1 torna The Twilight, Eclipse.

Ecco dunque stasera 24 Aprile su Italia1 il nuovo capitolo della saga sui vampiri e sui licantropi che, sulla scia di quanto giá fatto con Harry Potter e con i Pirati dei Caraibi, ha spinto Mediaset verso il rilancio delle saghe in questi giorni di isolamento da coronavirus.

Di cosa parla The Twilight, Eclipse? E´ presto detto. Ecco tutte le indicazioni sulla trama, sul cast e su come evolve la storia.

The Twilight, Eclipse, stasera 24 Aprile su Italia1: di cosa parla il film

The Twilight Saga: Eclipse, é un film del 2010 diretto da David Slave, ed il terzo capitolo dell’omonima saga scritta da Stephanie Meyer e seguito di The Twilight Saga: New Moon.

Conclusa l’avventura in Italia alla corte dei Volturi, Bella (Kristen Stewart) ed Edward (Robert Pattinson) fanno ritorno a Forks. Jacob (Taylor Lautner), ormai invaghito della ragazza, odia vederla al fianco del vampiro, ignaro che Carlisle le ha promesso di trasformarla per sempre, subito dopo la cerimonia del diploma.

Intanto, la nomade Victoria vuole vendicare la morte di James e semina il terrore nella vicina città di Seattle. Benché proibito da secoli prima di Volturi, la vampira e l’amante Riley stanno creando un esercito di neonati, molto più forti e sanguinari di qualsiasi vampiro adulto.

Edward e Jacob sono in eterno conflitto, ma i due si trovano costretti ad allearsi per difendere Bella. Jasper (Jackson Rathbone), che in passato aveva dovuto combattere la furia dei neonati, prepara alla guerra l’intera famiglia Cullen e il clan dei Quileute. I licantropi hanno deciso di concedere una tregua ai vampiri e di allearsi con il nemico naturale, per battere Victoria.

Per portare Bella lontano dal campo di battaglia, Edward e Jacob scelgono di condurla sulla cima di una montagna, dove si rifugiano fino alla fine dello scontro. La vicinanza di entrambi i suoi contendenti in amore finirà con il confondere i sentimenti di Bella e, mentre la battaglia va avanti, la ragazza si renderà conto di provare qualcosa per entrambi. Quando il licantropo si batte per proteggere la donna che ama, Edward e Bella prenderanno una decisione importante per il loro futuro.

