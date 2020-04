Tik Tok, mamma prova ‘Oh na, na, na Challenge’ ma finisce in ospedale

Una esperienza non proprio indimenticabile, in ambito Tik Tok, per una mamma che ha provato l’ormai celebre ‘Oh na, na, na Challenge’ e, purtroppo per lei, l’avventurosa scelta non è andata a buon fine, visto che la donna è finita in ospedale.

Si tratta di una mamma giovane, di appena 27 anni: finita in ospedale con le due caviglie rotte dopo aver provato a partecipare al ‘Oh na,na,na Challenge’ su Tik Tok.

Ma che co’è questa danza? Da dove nasce questa moda? Ecco tutto quello che c’è da sapere al riguardo della tendenza social che è costata le caviglie alla signora.

Tik Tok, mamma fa la ‘Oh na, na, na Challenge’ e si rompe le caviglie: cos’è e come funziona

Da tempo ormai ‘Tik Tok‘ è il social prediletto di adolescenti e ormai lo strumento più popolare per lanciare nuove bizzarre e in alcuni casi controverse mode social mondiali, come per esempio la Salt Challenge, per dirne una.

In questo caso la sfida in cui è incappata la signora riguarda balletti e coreografie estrapolati da video musicali che vengono riproposte in luoghi casalinghi o per strada.

Un esempio è la Chichi Challenge che riguarda il balletto del video di Drake: ma l’ultima è per appunto la ‘Oh, na, na, na Challenge’. Cos’è?

Si tratta una semplice coreografia di coppia sulle note di una canzone di Slim Burna.

Ecco il video di riferimento.

Il balletto, però, non è privo di rischi, come si vede, specialmente per chi ha problemi alle articolazioni. Si tratta di saltare a tempo e battere i piedi in sincronia con il partner. Dovendo saltare e atterrare velocemente e su una delle due gambe, le caviglie vengono molto sollecitate.

Un vero problema, dunque, per le caviglie di una mamma britannica di 27 anni, Naadjele Lartey di Chester le Street, ha provato il balletto insieme al fidanzato Sapphire Charlesworth per sfuggire alla noia della quarantena.

Mentre saltava, però, ha avvertito un dolore fortissimo ed è caduta: “Stavano semplicemente provando e quando mi sono girata sono scivolata ed ho sentito ‘crack, crack’, quindi mi sono trovata a terra sul pavimento”.

Il ragazzo pensava che Naadjele stesse fingendo, ma poco dopo si è accorto che la fidanzata non riusciva a poggiare le gambe ed ha chiamato l’ambulanza. In ospedale, la conferma: si era rotta entrambe le caviglie. La frattura alla caviglia sinistra è grave e sarà necessaria un’operazione per farle recuperare la piena funzionalità. Ora la giovane mamma lancia un monito a chi vuole provare il Challenge su Tik Tok.

“Per chiunque stesse pensando di provarci, vi consiglio di approcciarvi con cautela, non è così semplice come sembra”.