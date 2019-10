Tom Walker, musicista da 1 miliardo e mezzo di stream

L’8 novembre esce ‘What a Time To Be Alive’ (Deluxe Edition – Relentless/Sony Music), un’edizione speciale dell’album d’esordio di Tom Walker, cantautore da 1 miliardo e mezzo di stream e oltre 1 milione di dischi venduti su scala mondiale.

Il disco, disponibile da oggi in pre – order (https://bit.ly/336XTzv), contiene 4 brani inediti e le versioni rivisitate delle hit “Leave a Light On” (doppio Platino in Italia) e “Just You and I” (Platino in Italia).

Da oggi è inoltre disponibile in digitale il primo dei 4 inediti ‘Better Half Of Me’, un brano intimo e intenso in grado di coinvolgere ed emozionare gli ascoltatori come le sue hit precedenti.

Il singolo “Better Half Of Me” è scritto da Tom Walker insieme al cantautore degli Athlete Joel Pott e da Cam Blackwood (George Ezra e Jack Savoretti), e prodotto da Mark Ralph (Clean Bandit, Years & Years) e Cam Blackwood.

Questa la tracklist della versione speciale di “What A Time To Be Alive (Deluxe Edition)”: “Angels”, “Leave a Light On”, “Not Giving In”, “How Can You Sleep At Night?”, “Now You’re Gone feat. Zara Larsson” “My Way”, “Blessings”, “Cry Out”, “Dominoes”, “Fade Away”, “Just You And I (Acoustic)”, “The Show”, “Walk Alone – Rudimental feat. Tom Walker”, “Better Half of Me” (brano inedito), “Heartbeats” (brano inedito), “Something to Believe In” (brano inedito), “Be Myself” (brano inedito), “All That Matters (Acoustic)”, “Fly Away With Me”, “Just You And I (Single Version)”, “Leave a Light On (Sony Bravia Version)”.

Dal 15 ottobre in concerto in Italia

Tom Walker tornerà live in Italia il 15 ottobre all’OGR di Torino e successivamente partirà per un nuovo tour già completamente sold – out nel Regno Unito il 24 ottobre dall’O2 Academy Brixton di Londra.

In poco tempo Tom l’artista si è affermato sulla scena musicale mondiale ottenendo un successo incredibile: 1 miliardo e mezzo di stream, 7 milioni di singoli e 1 milione di dischi venduti (di cui 200 mila solo nel Regno Unito).

www.iamtomwalker.com

Max