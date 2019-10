Tony Colombo, chi è il cantante neomelodico sposato con Tina Rispoli oggi da Barbara D’Urso su Canale 5: età, carriera, album, matrimonio fastoso, Napoli, figli, camorra

Questa sera si parlerà (anche) di lui nel corso della puntata di Live Non è la D’Urso che andrà in onda su Canale 5 in prima serata oggi, lunedì 28 Ottobre 2019: si tratta di Tony Colombo il noto cantautore neomelodico noto, oltre che per le sue canzoni e il suo stile canoro, anche per il suo matrimonio e alcune, presunte, frequentazioni nella vita privata.

Di cosa stiamo parlando? Semplice. Di ciò che verrà analizzato anche questa sera nel corso del Live di Barbara D’Urso che torna di lunedì sera in prima serata. Ma per capire meglio, occorre fare un’analisi specifica sul protagonista.

Ovvero, chi è Tony Colombo? Cosa sappiamo di lui, della sua carriera, della sua vita privata e della sua famiglia? Ecco cosa viene fuori su di lui.

Tony Colombo è un noto cantante neomelodico prodigio famoso per aver cantato nel suo primo album a solo 7 anni. È siciliano e con la sua voce ha stregato tantissimi fan soprattutto tra le ragazze. Ma chi è davvero Tony Colombo?

Il cantante neomelodico ha iniziato la sua carriera quando era un bambino. Il suo vero nome è Antonino Colombo, ma per tutti è sempre stato Tony. E’ uno dei cantanti neomelodici più conosciuti: ma di lui si parla non solo per la bella voce.

E’ stato spesso infatti al centro del gossip, per la sua romantica favola d’amore interrotta qualche anno fa e per il suo secondo matrimonio. Scopriamo tutto, dunque.

Tony Colombo Nato a Palermo l’11 maggio 1986, sotto il segno zodiacale del Toro: Antonino “Tony” Colombo ha raggiunto il successo addirittura 7 anni quando Mario Merola lo ha consacrato in pubblico, in una festa in piazza. Poco dopo, il ragazzino ha inciso il suo primo album, guadagnando l’approvazione dei suoi fan.

A 9 anni, dopo un’esibizione al Forum Assago di Milano, si è anche concesso un tour internazionale. Poi, da giovanissimo, si è preso anche le vetrine del gossip. Perchè?

A 19 anni si è sposato con Luana La Rosa, vale a dire la figlia appena maggiorenne del suo produttore. I due nei 10 anni del loro matrimonio hanno avuto tre figli (Marco, Julie ed Emmanuela Lia Rosa).

Tuttavia, nel 2016 Tony e Luana si sono lasciati e l’anno seguente il cantante ha iniziato a frequentare Tina Rispoli. Sono bastati pochi mesi per far sì che Tony cedesse all’amore totale. La proposta di matrimonio non si è fatta attendere, e l’artista neomelodico è convolato a seconde nozze con Tina nel marzo 2019.

Il matrimonio di Tony Colombo e Tina Rispoli ha fatto parlare davvero tanti. Il cantante ha celebrato il suo addio al celibato con un concerto in piazza del Plebiscito, un party che ha attirato migliaia di persone.

Il giorno del matrimonio, il 28 marzo, il quartiere Secondigliano dove abita la sposa è stato teatro di una sfilata in carrozza, che ha bloccato il traffico del corso. La cerimonia si è svolta addirittura poi al Maschio Angioino, in un tripudio di clamore, curiosi e interesse mediatico.

Sul profilo Instagram il matrimonio è diventato un evento. Nelle ore seguenti il matrimonio, i due coniugi si sono ritrovati al centro di un’indagine della procura volta a scoprire se erano in possesso delle necessarie autorizzazioni per svolgere i loro festeggiamenti. Per rispondere delle accuse, Tony Colombo e Tina Rispoli hanno deciso di mostrare tutta la documentazione a Barbara D’Urso in diretta tv, nello show Live – Non è la D’Urso.

Ma molta polemica è stata fatta sulla figura della moglie di Tony Colombo, Tina Rispoli. Classe 1975, Tina Rispoli è l’ex moglie del boss mafioso Gaetano Marino, ucciso nel 2012. In un’intervista a Il Mattino, la donna ha confessato di non aver mai saputo dell’affiliazione alla camorra da parte di suo marito, fin quando l’uomo non è stato giustiziato dalla mafia.

Nel corso del suo primo matrimonio, Tina ha avuto 3 figli – due maschi e una femmina.