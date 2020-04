Totti al Faina: Mio figlio alla Lazio? Ci penserei”

Il derby si gioca su Instagram, anche se a distanza e su due livelli completamenti diversi. Da una parte Francesco Totti, leggenda e capitano della Roma, dall’altra Damiano Er Faina, influencer e noto tifoso laziale. I due, aldilà della rivalità sportiva, sono diventati amici nel corso degli anni e oggi hanno deciso di condividere una diretta Instagram.

Tanti, tantissimi, i temi toccati. Dalla Roma, i derby, la Nazionale, il paddle. L’ex capitano giallorosso si è raccontato a cuore aperto, senza barriere. E ha rivelato anche alcuni aneddoti interessanti, come il suo addio alla Roma: “Pallotta non me lo ha nemmeno detto di persona, me lo ha mandato a dire. Mi è crollato il mondo addosso. Ti dico la verità, un altro anno lo avrei fatto”.

“Cristian alla Lazio? Ci penserei”

Il discorso si è poi spostato sul figlio Cristian, che gioca alla Roma, ma che per Francesco non è ancora il nuovo Totti: “Si diverte per ora, basta questo”. E non è escluso che in futuro possa cambiare maglia, chi sa, magari alla Lazio: “Ci penserei se arrivasse una proposta. Ma conoscendo Cristian neanche mi fa mettere a sedere”, ha spiegato Totti.