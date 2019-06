Toy Story 4: dal 26 giugno nei cinema

“Come molti, anch’io pensavo che la storia si fosse conclusa con ‘Toy Story 3 – La Grande Fuga’. E in effetti in quel film si concludeva la storia di Woody con Andy. Ma, come accade nella vita di tutti i giorni, ogni fine è in realtà un nuovo inizio. La vita di Woody in una nuova cameretta con nuovi giocattoli e un nuovo bambino è qualcosa che non abbiamo mai visto prima. Ci siamo chiesti come sarebbe stato e da questa domanda ha cominciato a prendere vita una nuova storia che meritava di essere esplorata”.

Meno male che anche Josh Cooley ha deciso di ‘sperimentare’ come un vecchio giocattolo si sarebbe potuto adeguare alle esigenze degli attuali teen-ager! Questo perché per darsi – e dare – una risposta, il regista ha realizzato la quarta avventura di una delle saghe cartoon più amate (così come per chi scrive).

Toy Story 4: Woody ritrova Bo Peep

Ed ecco così che, dal 26 giugno, i cinema ospiteranno ‘Toy Story 4’, distribuito da The Walt Disney Company Italia, e prodotto dall’ormai collaudato duo formato da Jonas Rivera e Mark Nielsen.

Ancora una volta al centro della vicenda nuovi ‘proprietari’ adolescenti dei ‘pupazzi’ apparentemente inanimati, e vecchi sentimenti che riaffiorano.

Così come quello del tenero Woody, che qui ritrova l’amica Bo Peep. Promessi come sempre divertenti colpi di scena dell’allegra banda di ‘vecchi’ giocattoli (da Buzz a Mr Potato), tra canzoni – peccato per l’ineguagliabile doppiaggio di Fabrizio Frizzi – amori, botte, lazzi, razzi e pop-corn. Questi ultimi in particolare, i nostri, da gustare al fresco dell’aria condizionata, ‘sbracati’ sulle accoglienti poltrone di qualche sala cinematografica del Paese…

Max