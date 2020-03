Trono Over, perché Maria De Filippi ha abbandonato lo studio di Uomini e Donne furiosa con Armando

Uomini e Donne ha sempre abituato a regalare colpi di scena inaspettati e sorprese dell’ultimo minuto. Non hanno fatto eccezione, ovviamente, le ultime puntate del Trono over, che hanno visto protagonisti Marcello e Anna Maria, attaccati da Gianni Sperti convinto che la loro relazione non sia autentica.

Questo è niente però rispetto a quello che succede nella puntata di venerdì 6 marzo del Trono over di Uomini e Donne, quando Maria De Filippi deciderà di lasciare lo studio prima della fine prevista della registrazione a causa di un durissimo scontro con Armando Incarnato. Scopriamo il motivo per cui la padrona di casa ha lasciato lo studio di Uomini e Donne.

Maria contro Armando

Poche volte si è vista Maria de Filippi così furiosa contro un concorrente di un suo programma televisivo. A farla arrabbiare è stato Armando incarnato. Il motivo? Il cavaliere non ha perso occasione per scagliarsi contro Valentina M. che a sua volta aveva avuto un battibecco con Andrea. La dama aveva infatti riferito di sentirsi con Andrea più come una mamma che come una donna.

A tale dichiarazione Andrea ha riposto che Valentina avrebbe un altro uomo al di fuori della trasmissione. È qui che entra in gioco Armando Incarnato che rincara la dose attaccando la donna che scoppia a piangere. Maria decide di intervenire intimando al cavaliere di smetterla per poi andare su tutte le furie interrompendo la trasmissione prima del previsto e lasciando gli studi imbestialita.