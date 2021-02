Trovata morta Kasia, l’ex fidanzata di Jerome Boateng: i due si erano lasciati da una settimana

È stata trovata senza vita nel suo appartamento a Berlino Kasia Lenhardt, modella di origine polacca di 25 anni. È stata per poco più di un anno la fidanzata di Jerome Boateng, calciatore, difensore del Bayern Monaco e fratello minore di Kevin Prince, attaccante del Monza.

I due si sono lasciati una settimana fa, come aveva annunciato il calciatore su Instagram: “Come è noto dai media, ho concluso la relazione con Kasia Lenhardt. D’ora in poi andremo per strade separate. È deplorevole, ma per la mia famiglia e per me è l’unica giusta”, ha scritto il difensore del Bayern Monaco.

Il corpo di Kasia Lenhardt è stato trovato nella tarda serata di ieri a Berlino, la ha reso noto la polizia locale, che al momento non ha aggiunto ulteriori dettagli: “Ieri intorno alle 20.30 – si legge nel comunicato – c’è stata un’operazione a Charlottenburg per un apparente suicidio. Nella casa è stata trovata una persona senza vita. Non ci sono segni di negligenza da parte di terzi”. Al momento quindi l’ipotesi più accreditata è quella del suicidio.

La morte di Kasia Lenhardt è stata confermata anche dalla modella Sara Kulka su Instagram: “Riposa in pace. Tu persona meravigliosa, mi manchi e mi sarebbe piaciuto dirti addio. Spero che tu trovi la tua pace ora e spero che la verità venga fuori ora, so quanto avresti voluto che fosse così. Non ti dimenticherò mai, non conosco nessuno che possa ridere come te. Condoglianze alla famiglia”.