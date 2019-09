Uomini e Donne, anticipazioni 18 settembre trono over

Oggi mercoledì 18 settembre andrà in onda la terza e ultima puntata settimanale del trono over di Uomini e Donne. Il fortunato programma condotto da Maria De Filippi ha aperto i battenti della nuova stagione lunedì, con gli over alla ricerca dell’anima gemella.

Di seguito vi riportiamo le anticipazioni della puntata di oggi raccolte dal sito ilVicolodellenews e rese noto dai canali social della stessa trasmissione. Domani sarà invece il turno del trono classico, con i quattro tronisti Michela Quattrociocche, Alessandro Zarino, e Sara Tozzi e Giorgio Raselli.

Uomini e Donne over, anticipazioni 18 settembre

In attesa del trono classico oggi andrà in onda quello over e si preannuncia una puntata bollente. Secondo le anticipazioni, infatti, Cristina e David daranno vista ad uno scontro furioso. Solamente l’intervento di Maria De Filippi riuscirà a placare gli animi e a riportare la calma in studio.

Il motivo della lite sarebbe da attribuire all’atteggiamento da vittima che Cristina ha imputato a David, il quale, sempre secondo la donna, a Temptation Island non l’avrebbe rispettata. Per questo i due si sono separarti furiosamente alla fine delle registrazioni andando ognuno per la propria strada nonostante avessero preso una camera d’hotel in comune in Sardegna.

Si preannuncia un clima bollente reso ancora più caldo dalle litigate in studio e dalla ricerca dell’anima gemella da parte dei partecipanti, che dopo la puntata di oggi torneranno in onda la prossima settimana.