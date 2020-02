Uomini e Donne Trono Over, anticipazioni oggi 13 febbraio: Ida Platano piange, è crisi con Riccardo?

Nello studio del Trono Over di Uomini e Donne anche la puntata dedicata alle sfilate può riservare colpi di scena e sorprese. La trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi è un susseguirsi di emozioni che da anni ormai tiene incollati milioni di italiani alla TV. Non fa eccezione la puntata di oggi 13 febbraio del Trono over, di cui vi sveliamo alcune anticipazioni.

Come detto la puntata di oggi sarà dedicata alla sfilata, delle dame in particolar modo. Tra le donne in passerella presente anche Gemma Galgani, che si presenterà con un abito elegante con spacco, che genererà qualche discussione in studio, soprattutto da parte di Tina Cipollari, che rimprovererà la dama torinese di vestire in modo troppo giovanile per la sua età.

Ida e Riccardo, è crisi?

Sulla passerella sfileranno diverse dame, facile quindi pensare ai vari commenti generati, che in alcune occasioni sfoceranno addirittura in discussioni, spesso figlie di vecchie ruggini tornate a galla da un qualsiasi pretesto utile. Le dame sfilano, i cavalieri osservano e votano, tra le dame però c’è anche un volto noto.

In passerella sale anche Ida Platano. Vestita in modo elegante. Alla fine della sua sfilata Maria le chiederà come va il suo rapporto con Riccardo Guarnieri. La dama preferirà non rispondere ma le lacrime che verserà successivamente sono senza dubbio figlie di un periodo poco felice tra i due. Per scoprire cosa è successo non resterò altro che guardare le prossime puntate di Uomini e Donne Trono over.