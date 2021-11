Vaccino covid spray, studio: protezione rapida e prolungata

Il vaccino anti-Covid spray nasale “offre una protezione rapida e prolungata” e “potrà essere di importante aiuto per combattere la pandemia di Covid-19 in corso, compensando i limiti degli attuali vaccini intramuscolari, in particolare all’inizio di un’epidemia”. Così un team di ricercatori cinesi in uno studio in pre-pubblicazione sul sito ‘BioRxiv”.

I risultati pre-clinici sui topi indicano che “gli animali risultati ben protetti contro la variante Beta dopo 9 mesi dalla vaccinazione”. Il vaccino spray anti-Covid è basato su un vettore influenzale, inserendo un gene che codifica per gli anticorpi anti-Rbd (dominio legante il recettore) della proteina spike di Sars-CoV-2.