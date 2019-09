Verissimo, ospiti sabato 28 settembre 2019: tra i protagonisti Luca Argentero e Paola Perego

Silvia Toffanin torna in tv oggi pomeriggio su Canale 5 con una nuova puntata di Verissimo, il task show Mediaset che ogni weekend accompagna milioni di italiani con tanti ospiti del mondo dello spettacolo e dello sport.

Nella scorsa puntata di Verissimo lo studio di Silvia Toffanin ha ospitato VIP come la campionessa di pallavolo Francesca Piccinini che ha annunciato il suo ritiro, Adriana Volpe, Giulia Michelini, Andrea Damante ed il principe Emanuele Filiberto. Oggi pomeriggio, invece, la Toffanin ospiterà un altro parterre di ospiti illustri, vediamo chi sono.

Verissimo: ospiti puntata 28 settembre 2019

Nella puntata di oggi di Verissimo, sabato 28 settembre 2019, Silvia Toffanin intervisterà l’attore Luca Argentero che parlerà della sua vita privata e della sua carriera. Altra super ospite di Verissimo sarà la conduttrice tv Paola Perego che racconterà della sua carriera e di tante curiosità della sua vita.

Presenti poi in studio Federica Nargi ed il compagno Alessandro Matri che per la prima volta appariranno insieme in televisione per parlare della loro storia d’amore e della loro splendida famiglia. Spazio poi alla musica con il cantante Fabrizio Moro che a Silvia Toffanin rivelerà particolari della sua vita e la campionessa di scherma Elisa Di Francisca che ripercorrerà le scene più emozionanti del suo recente matrimonio.