Vieni da me: 4 ottobre, la puntata di oggi in tv con Caterina Balivo

Vieni da me: 4 ottobre, la puntata di oggi in tv con...

Torna su Rai 1 a partire dalle 14 una nuova puntata di Vieni da Me, il programma di Caterina Balivo. Dopo un eccellente avvio di stagione il programma è già diventato un appuntamento fisso del pomeriggio televisivo italiano.

Anticipazioni e ospiti della puntata di oggi: il dolore di Susanna Messaggio

Mentre si attende qualche indiscrezione su quello che accadrà nella puntata di oggi, ieri in studio il pubblico si è commosso per l’intervista a Susanna Messaggio, che ha raccontato il suo dolore per la perdita di una figlia.

“La mia prima figlia Alice è morta a pochi mesi di vita per un problema cardiocircolatorio – ha confessato l’ex annunciatrice. “Io all’epoca studiavo medicina. Ho smesso e ho iniziato a studiare psicologia perché volevo aiutare le donne che avevano vissuto il mio stesso dramma. Poi è arrivata mia figlia Martina, che oggi ha 24 anni. Dal mio terzo matrimonio, è nato mio figlio Jacopo. I miei figli sono tutto e per me sono tre”, ha detto Susanna Messaggio.

A queste parole, Caterina Balivo non è riuscita a trattenere le lacrime. In seguito l’intervistata ha parlato anche della sua infanzia difficile, dovuta alla severità del padre, e alla “fuitina” fatta a 17 anni.

“Alice è ritornata nel Paese delle meraviglie, ma è sempre vicina a me”, ha detto poi Susanna, con un sorriso un po’ triste.