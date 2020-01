Vieni da me: puntata del 9 gennaio. Con Caterina Balivo nuovi ospiti

Sta per cominciare Vieni da Me, la trasmissione condotta da Caterina Balivo. Con le sue numerose interviste e i giochi a premi, rappresenta un appuntamento fisso per tante persone sintonizzate su Rai Uno a partire dalle 14.

Vieni da me: orario in onda, repliche, streaming su RaiPlay. In studio Giovanni Vernia

In attesa di indiscrezioni sulla puntata di oggi, nell’ultima puntata ha spopolato l’intervista a Giovanni Vernia: attore, comico e speaker radiofonico che ha fatto della simpatia la chiave del suo successo.

In particolare, durante la puntata sono stati mostrati diversi spezzoni video riguardanti la sua partecipazione a Tale e Quale Show: due fra tutti, l’interpretazione di The Mask (personaggio di un celebre film con Jim Carrey) e l’imitazione del grande Renzo Arbore. Come ha raccontato lo stesso Vernia, in seguito a quest’ultima interpretazione sono arrivati addirittura i complimenti del diretto interessato al telefono. “Non potevo crederci, ho salvato il suo numero in rubrica come ‘Dio'” ha commentato ironicamente l’attore.