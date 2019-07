Volantino Trony Luglio 2019: 50% di sconto in tutti i negozi: ecco come, su cosa e da quando (FOTO)

Estate di sconti, promozioni e offerte da parte dei grandi competitor dell’elettronica. Mentre impazza il volantino Euronics che, peraltro, rilancia con la sua offerta sulla casa smart, arrivano le repliche dei colossi come Unieuro e anche MediaWord con volantini sempre competitivi.

E Trony? Certo Trony non è da meno e decide di fare le cose in grande. Come? Ecco tutto ciò che c’è da sapere sui grandi sconti di Trony

Volantino Trony Luglio 2019: 50% di sconto in tutti i negozi: ecco come, su cosa e da quando

Trony lancia offerte disponibili in tutti i negozi sparsi per il territorio con un volantino attivo in ogni punto vendita in Italia. Il perno dell’offerta è il 50% sui prodotti. Ovvero?

Con l’idea del “Facciamo a metà 50%” Trony offre al cliente di ottenre di uno sconto del 50% su ogni acquisto effettuato in negozio, attenendosi ad alcune indicazioni per acquisto e pagamento.

Prima di tutto occorre acquistare un elettrodomestico la cui spesa sia minimo di 299 euro. Una volta andati in cassa si può scegliere un altro prodotto e ricevere uno sconto del 50% sul meno caro.

In poche parole, si comprano due prodotti e il secondo lo si paga la metà. Una volta scelto un elettrodomestico da minimo 299 euro dopo si può prendere un altro prodotto qualsiasi, a prezzo minore di 299 e pagarlo la metà.