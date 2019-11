Nuovo appuntamento questa sera con la trasmissione seguitissima di Barba D’Urso e il suo Live. Cosa accadrà nella puntata odierna? Dalle 21.30 su Canale 5 andrà in onda Live – Non è la D’Urso: spazio, tra le altre cose, anche della querelle tra Eva Henger e Lucas Peracchi che sta tenendo banco in questi giorni.

Ma nell’attesa di capire come andrà e se ci sarà un chiarimento tra i due, di chi stiamo parlando? Chi è Lucas Peracchi? Cosa sappiamo di lui? Ebbene, ecco una serie di informazioni che può aiutare a capire meglio il personaggio.

Lucas Peracchi, chi è l’ospite di oggi del Live di Barbara D’Urso: anni, vita privata, foto e carriera dell’ex tronista

Dunque, chi è Lucas Peracchi? Lucas Peracchi è un ex tronista di “Uomini&Donne”. Grazie al programma Lucas conobbe l’amore con Giulia Carnevali, ma adesso è fidanzato con la figlia di Eva Henger, Mercedesz. Ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Lucas Peracchi è nato nel 1988 a Castell’Arguato, in provincia di Piacenza (Emilia Romagna). Da sempre contraddistinto da un carattere particolarmente impulsivo, Lucas però si è anche messo in evidenza nella vita per uno stile di vita particolarmente volitivo e una profonda natura umile.

Per esempio ha fatto diversi lavori: modello, idraulico e bracciante agricolo in campi di pomodori e uva. Lucas Peracchi ha molte passioni, tra cui quella dei tatuaggi, che infatti abbondando su ogni parte del suo corpo.

Un’altra sua grande passione è il surf, che pratica appena ne ha l’occasione. Dopo essere stato mandato fuori dallo studio di Uomini&Donne Lucas ebbe un breve flirt con Paola Caruso, ma subito dopo conobbe Silvia Corrias.

Con Silvia il ragazzo diceva di aver trovato un feeling molto forte, e il sentimento lo spinse a prendere decisioni di vita spericolate: dopo soli quattro mesi di relazione i due andarono a convivere, e si sposarono. La loro storia d’amore è durata solo un anno dopo le nozze, e adesso Lucas ha una relazione con Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger. Lucas racconta che Mercedesz “lo aiuta a essere meno istintivo” e a comportarsi da uomo maturo.

Ad ogni modo la sua vita è profondamente cambiata già prima e proprio grazie alla sua presenza nel programma “Uomini&Donne”.

In verità ci sono delle ombre: secondo rumors, parrebbe che lui e l’ex corteggiatrice Giulia Carnevali si fossero messi d’accordo dall’inizio per allungare il trono il più possibile, così da passare più tempo in televisione e ottenere più successo.

Potrebbe esserci questo dietro la decisione della redazione e dello staff di “Uomini&Donne” di cacciare entrambi i ragazzi dal programma.