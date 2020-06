Amazon Prime Video, cos’è il servizio Prime Video Store, come funziona, noleggio o acquisto

Una delle realtà ‘digitali’ più popolari e in crescita in tutto il mondo come Amazon Prime Video, con un continuo lavoro di espansione e di perfezionamento della propria offerta, da tempo sta cercando di conquistarsi sempre più fette di mercato.

Da questo punto di vista il colosso di Bezos, che ha senza dubbio creato un nuovo modo di fruizione dell’intero concetto dell’acquisto, ha senz’altro una grossa concorrenza con cui vedersela: non solo le grandi piattaforme note come i network ‘classici’, sia digitali che satellitari (come Sky e mediaset) e quelli che sfruttano la modalità streaming dati come DAZN.

Leggi anche: Offerte Amazon Giugno 2019: tutte le ultime promozioni su smartphone, videogiochi e TV

La vera gara, quella con Netflix, la più popolare piattaforma di download in streaming di contenuti digitali di varia forma e natura (film, serie tv, cartoon, documentari, sport) si gioca sul filo di lana del continuo ‘aggiornamento’, delle partnership e dei carrelli di proposte.

Leggi anche: Netflix Giugno 2020: serie TV e film, tutte le novità in catalogo e i titoli in uscita

Per esempio Netflix lancia con le sue nuove proposte mese per mese e Amazon risponde, e la stessa Netflix rilancia con collaborazioni importanti come quella con Tim.

Su che cosa sta puntando adesso Amazon? Da tempo è partito un nuovo progetto, quello che fa riferimento al servizio prime video store. Ma che cosa è e come funziona?

Andiamo, brevemente, a scoprire cosa sia Prime video store di Amazon.

Amazon Prime Video: il servizio Prime Video Store, cos’è e come funziona

Amazon ha lanciato anche in Italia, dopo il successo ottenuto in altri paesi, il progetto della “videoteca digitale” vale a dire per appunto Prime Video Store.

Che cos’è nel dettaglio prime video store?

Si sta parlando di un servizio che consente di noleggiare o acquistare nuovi titoli tra i film appena usciti, ma nello stesso tempo i grandi classici di Hollywood o film tra i più apprezzati e di successo targati Disney, Warner Bros., NBCUniversal, e ancora poi della Sony, Paramount, Lionsgate, e insomma, tutti i grandi canali di distribuzione, comprese Rai Cinema e Medusa Film.

aggiornamento ore 2.11

Attraverso tale opzione aggiuntiva che è compresa nell’abbonamento Amazon Prime, si ottiene dunque la facoltà di guardare film usciti da poco al cinema, o che hanno fatto il loro debutto nella versione digitale, come in questa fase dovuta dall’emergenza coronavirus.

Per fare un esempio, in questo momento tra i titoli disponibili ci sono:

Jumanji, The Next Level;

Sonic, Il Film;

Joker;

Just Mercy;

Birds of Prey

aggiornamento ore 7.00

E poi ci sono titoli tutti italiani come: