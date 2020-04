Amici speciali: ecco tutto il cast del talent show di Maria De Filippi da Maggio su Canale 5

Nonostante non sia ancora ben chiaro a tutti come funzionerà questa Fase 2 tra aperture e restrizioni, anche la televisione sta provando a rimettersi in pista. Abbiamo già riscontrato alcuni programmi ripartano, specialmente in casa Rai, e altri invece restino al palo in casa Mediaset, per il momento.

Laddove però si registra il ritorno della Panicucci : ma mentre in casa Rai si parla di prolungamenti di programmi che hanno fatto ottimi ascolti in questa fase di pandemia da covid-19, ecco che invece, che a Mediaset si avvicina l’arrivo in tv di Amici Speciali.

Maria De Filippi lancia Amici speciali: tutto il cast. Ecco anche Gaia, Irama e Michele Bravi

Maria De Filippi ritorna con Amici speciali: nel cast ci saranno Gaia, Irama e Michele Bravi. Come noto il programma si sarebbe dovuto chiamare Amici All Star, e avrebbe avuto tutt’altra forma e natura, ma ovviamente l’emergenza coronavirus ha modificato ogni cosa.

La conduttrice e autrice ha ripensato a tutto il format che è stato completamente rimodulato: ora Maria De Filippi è pronta a lanciarlo. Tra i protagonisti la vincitrice dell’ultima edizione di Amici19 e tanti nomi nuovi.

“Continuiamo a credere che il domani sarà migliore, che possiamo fare qualcosa per il nostro paese, ognuno come può e noi di Amici lo facciamo con il canto e con la danza. #AmiciSpeciali con TIM insieme per l’Italia vi aspetta prossimamente su Canale 5”: questo è il promo in onda sulle reti mediaset e pubblicato anche sui canali social.

Amici speciali, tutto il cast, quando inizia

La nuova versione di Amici speciali dovrebbe andare in onda per quattro serate su canale 5 e probabilmente partirà da lunedì 18 Maggio. Ma non è ancora stata ufficializzata la data.

Il cast di concorrenti di Amici Speciali, è stato ufficializzato dal primo spot ufficiale:

Gaia Gozzi (vincitrice di amici 19);

Javier Rojas (vincitore di Amici 19 categoria ballo);

Andrea Muller (ballerino professionista);

Gabriele Esposito (ballerino professionista);

Umberto Gaudino (ballerino professionista);

Stash e The Kolors;

Alessio Gaudino;

Alberto Urso;

Giordana Angi;

Irama;

Michele Bravi (che aveva vinto in realtà X-Factor 2013);

Random (rapper).

Amici Speciali: novità anticipazioni, differenze con Amici, il Serale

Amici Speciali sarà basato su 4 puntate e al momento non prevede nessuna eliminazione ma appena una classifica stilata sulla base dei punti ottenuti durante le esibizioni dei partecipanti in gara.

Lo scopo è creare una sorta di festa che avrà anche l’ambizione di raccogliere fondi da dare in beneficenza contro il coronavirus: dunque più spettacolo e meno ansia da prestazione o polemiche, malgrado parte del cast storico di giuria e docenti pare possa essere confermato. Tra questi quello di Vanessa Incontrada.

