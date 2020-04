Unomattina e La Vita in Diretta in TV fino al 26 giugno

In periodi in cui tutto si chiude o si tarda a riaprire e, anche in TV, i palinsesti sono in confusione tra mille cambiamenti e stravolgimenti anche e soprattutto per via della stretta attualitá della pandemia da Coronavirus, ci sono due programmi, in casa RAI, che non hanno subito grossi cambiamenti e che, anzi, sono destinati a continuare.

Si tratta di Unomattina e La Vita in Diretta che continueranno ad essere in TV fino al 26 giugno. Una buona notizia per conduttori, autori, staff e fan dei programmi.

Unomattina e La Vita in Diretta in TV fino al 26 giugno: la conferma dei protagonisti

Se per molti programmi e format la stagione è stata bruscamente interrotta ormai settimane fa come La Prova del Cuoco e Vieni da Me, che dovrebbero comunque tornare a maggio, per altri la stagioneTV 2019/2020 sarà ricordata come un vero tour de force.

Per appunto si parla di Unomattina e La Vita in Diretta, trasmissioni che tutti i giorni si trovano al centro dell’emergenza Coronavirus, e che continueranno fino al prossimo 26 giugno. A dirlo è stato lo stesso Alberto Matano.

Anche per Roberto Poletti e Valentina Bisti, in onda con il programma mattutino dal 17 giugno dello scorso anno, con la nuova edizione estiva di Unomattina e la conferma anche nella versione classica, si tratta di dodici mesi ininterrotti di TV.

Quanto a La Vita in Diretta, si ricorda anche la fatica di coprire la fascia lasciata libera da Caterina Balivo, allungando a circa tre ore e mezza di diretta.

Alberto Matano e Lorella Cuccarini nell’ultimo periodo hanno anche superato Pomeriggio Cinque nella corsa all’Auditel. Unomattina e La Vita in Diretta, dunque, in onda fino al 26 giugno.

