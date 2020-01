Angelica Preziosi Instagram: scambio di effusioni social con Mazzoni (video)

View this post on Instagram

@ilcontemazzoni Anche se siamo solo amici voglio che tu sappia che sei una persona meravigliosa e ti voglio veramente tanto bene! So che mi starai vicino come amico e che posso contare su di te! Grazie per gli auguri quando sarà il momento sarai il primo a saperlo! Ti voglio tanto bene (non mi entrava tutto il video scorri in avanti per vedere tutto)