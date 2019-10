Ascolti TV 21 Ottobre 2019: Day Time. Ecco dati auditel di tutti i programmi

Come sempre molto attesi, stanno arrivando in questi minuti i dati degli ascolti televisivi della giornata del 21 Ottobre 2019.

L’attesa, come sempre crescente, non soltanto per quanto concerne la prima serata, è stata ricompensata dall’arrivo dei numeri ufficiali. Ecco come è andata.

Chi ha vinto la ‘battaglia’ dell’auditel? Cosa è successo nel Day Time del 21 Ottobre 2019? Siamo in attesa dei dati.

Ascolti TV 21 Ottobre 2019: Day Time. Ecco dati auditel di tutti i programm i di tutta la giornata

Si parte dall’Access Prime Time.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.002.000 spettatori con il 20.6% mentre su Canale5 Paperissima Sprint registra una media di 3.029.000 spettatori con uno share pari al 12.5%.

Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.144.000 spettatori con il 4.8%. Stasera Italia Weekend, invece, su Rete4 ha radunato 1.119.000 individui all’ascolto (4.8%) nella prima parte e 1.1549.000 spettatori (4.7%) nella seconda parte.

Ascolti TV 21 ottobre 2019: Day Time. Preserale

Nella sfida tra le ammiraglie, su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.683.000 spettatori (16%), mentre L’Eredità ha raccolto 4.193.000 spettatori (21.5%). Su Canale5, invece, il segmento Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.423.000 spettatori (14.8%), mentre Caduta Libera ha interessato 3.450.000 spettatori (18.1%).

Su Rai2 Che Tempo Che Farà ha raccolto 1.071.000 spettatori (5%) mentre su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 676.000 spettatori (3.3%). Blob su Rai3 segna 887.000 spettatori con il 4%. Rete4, invece, con Tempesta d’Amore ha radunato 838.000 ascoltatori, pari al 4% di share. Su La7 Detective Harper – Acqua alla gola ha appassionato 216.000 spettatori (1.3%).

Ascolti TV 21 ottobre 2019: Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina in Famiglia ha ottenuto 245.000 spettatori (12.3%) nella prima parte, 726.000 spettatori (20.1%) nella seconda parte e 1.630.000 spettatori (21.8%) nella terza parte. A seguire A Sua Immagine che ha incollato 1.282.000 spettatori (13.5%).

Canale5, invece, con il Tg5 delle 8.00 ha intrattenuto 961.000 spettatori pari al 15.5%. Subito dopo il documentario Etna – Tra Scienza e Mito è stato visto da 548.000 spettatori (6.7%).

Su Rai2 la Coppa del Mondo di Rugby con Galles-Francia ha raccolto 207.000 spettatori con il 2.5%. The O.C., su Italia1, ottiene un ascolto di 185.000 spettatori (2.2%) nel primo episodio e 243.000 spettatori (2.8%) nel secondo.

Su Rai3 Provincia Capitale convince 602.000 spettatori pari al 7%. La Santa Messa su Rete 4 ha raccolto 565.000 spettatori con il 6.6%. Su La7 Omnibus realizza un ascolto medio pari a 231.000 spettatori con il 4%.

Ascolti TV 21 ottobre 2019: Day Time Mezzogiorno

Su Rai1 l’Angelus ha raccolto 1.632.000 spettatori (15.1%) mentre Linea Verde ha intrattenuto 2.841.000 spettatori (19.2%). Le Storie di Melaverde, su Canale5,ha interessato 720.000 spettatori con l’8%, mentre la puntata inedita di Melaverde 1.850.000 spettatori con il 15%.

Su Rai2 In Viaggio con Marcello ha ottenuto 422.000 spettatori con il 4.7%; La Domenica Ventura conquista 431.000 spettatori con uno share del 3.9% (11.55 – 12.17) e 423.000 spettatori con il 3.1% (12.20 – 12.55).

Su Italia1 il terzo episodio di The O.C. interessa 296.000 spettatori (2.9%), mentre Sport Mediaset XXL 1.012.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Cara Italia registra 397.000 spettatori con uno share del 2.4%. Colombo su Rete4 ha fatto compagnia a 322.000 spettatori con il 2%. Su La7 L’Aria che Tira – Diario è stato scelto da 134.000 spettatori (1.4%).

Ascolti TV 21 ottobre 2019: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In ha convinto 2.989.000 spettatori pari al 18.5% di share nella prima parte e 2.512.000 spettatori con il 17.6% nella seconda parte. A seguire Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto 1.798.000 spettatori (12.8%).

Canale5, invece, con L’Arca di Noè ha intrattenuto 2.168.000 spettatori (12.8%). Beautiful ha appassionato 1.752.000 spettatori con il 10.5% mentre Una Vita ha convinto 1.708.000 spettatori (11.2%) e Il Segreto 1.746.000 spettatori (12.9)%. A seguire Domenica Live ha fatto compagnia a 2.048.000 spettatori (14.9%) nella prima parte e 1.836.000 spettatori, pari al 12%, nella seconda.

Su Rai2 Quelli che Aspettano ha raccolto 880.000 spettatori (5.5%), mentre Quelli che il Calcio ne convince 1.054.000 (7.4%). A seguire A Tutta Rete ha interessato 666.000 spettatori (5%). Su Italia1, invece, Universitari – Molto più che amici ha raccolto 448.000 spettatori (2.9%), mentre Scrivilo sui muri segna 308.000 spettatori (2.3%).

Su Rai3 1/2 h in Più è stato seguito da 964.000 spettatori con 6.4% e Kilimangiaro da 825.000 spettatori (6%) nella prima parte e da 1.242.000 spettatori (8.8%) nella seconda.

Rete4, con Donnavventura, si porta a casa 379.000 spettatori con il 2.4%. A seguire Il conte di Montecristo ha appassionato 561.000 spettatori con il 3.9%. Su La7, invece, Speciale La7 – Stefano Cucchi ha totalizzato 185.000 spettatori, con uno share pari all’1.3%.

Ascolti TV 21 ottobre 2019: Day Time Seconda Serata

Su Rai 1 lo Speciale Tg1 ha registrato 902.000 telespettatori, pari al 9.5% di share.

La domenica sportiva, su Rai2, ha registrato 794.000 telespettatori (8.6%), battendo Tiki Taka che, su Italia1, ha appassionato 553.000 telespettatori (6.8%).

Il film Ocean’s Twelve in onda su Rete4 ha registrato un netto di 201.000 telespettatori, share 2,85%.

