Ascolti Tv di ieri 10 marzo 2022: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 10 marzo 2022: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 10 marzo per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella della seconda serata. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli ascolti di ieri.

Daytime Mattina

Su Rai1 TG1 Edizione Straordinaria ha informato 1.054.000 spettatori con il 17.9%. Dalle 9.08, Uno Mattina Speciale dà il buongiorno a 990.000 telespettatori con il 17.5%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 904.000 spettatori (17.1%). Su Canale5 Prima Pagina TG5 ha informato 695.000 spettatori con il 18.2%. TG5 Mattina segna 1.300.000 spettatori con il 20.8%. A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 1.223.000 spettatori con il 20.8%, nella prima parte, e 1.138.000 spettatori con il 21.4% nella seconda parte (I Saluti: .000 – %). Su Rai 2 – dalle 2 della notte alle 8.27 – le Paralimpiadi hanno ottenuto 38.000 spettatori con l’1% (in particolare il Curling alle 8.03 ha ottenuto 73.000 spettatori con l’1.2%). Radio 2 Social Club ha raccolto 226.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia 1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 130.000 spettatori (2.2%), nel primo episodio, e 159.000 spettatori (3%), nel secondo episodio. Chicago PD ha ottenuto 205.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 TGR Buongiorno Regione ha informato 853.000 spettatori con il 13.6%. Agorà convince 456.000 spettatori pari al 7.6% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 346.000 spettatori con il 6.5%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 146.000 spettatori (2.7%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 137.000 spettatori con il 3%, nelle News, e 242.000 spettatori con il 4%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 217.000 spettatori pari al 4.1%.

aggiornamento ore 11.31

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 885.000 spettatori con il 14%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.599.000 spettatori con il 14.3%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.578.000 telespettatori con il 18.8%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 504.000 spettatori (7.1%), nella prima parte, e 913.000 spettatori (8.5%), nella seconda parte. Su Italia 1 Chicago PD ha ottenuto 312.000 spettatori con il 4%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 708.000 spettatori con il 5.6%. Sport Mediaset ha ottenuto 795.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3 Elisir segna 315.000 spettatori con il 4.9% (presentazione: 251.000 – 4.7%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 820.000 spettatori (9%). Quante Storie ha raccolto 662.000 spettatori (5.2%). Passato e Presente ha interessato 509.000 spettatori con il 3.6%. Su Rete4 Carabinieri ha appassionato 190.000 spettatori con il 3.1%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 179.000 spettatori con l’1.6%. La Signora in Giallo ha ottenuto 661.000 (4.8%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 435.000 spettatori con share del 6.6% nella prima parte, e 663.000 spettatori con il 5.8% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.726.000 spettatori pari al 13.9% della platea. Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.934.000 spettatori con il 18.3%. Dopo il TG1 Economia (1.501.000 – 14.7%), La Vita in Diretta ha raccolto 1.688.000 spettatori (16%), nella presentazione, e 2.095.000 spettatori (16.7%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.502.000 spettatori con il 17.5%. Una Vita ha convinto 2.422.000 spettatori con il 18.3% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.812.000 spettatori con il 23.8% (finale: 2.150.000 – 19.9%). Il daytime di Amici ha interessato 2.057.000 spettatori con il 19.7%. La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 2.055.000 spettatori con il 19.9%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.780.000 spettatori pari al 17.1% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.663.000 spettatori con il 15.2%, nella presentazione in onda dalle 17.25 alle. e 2.074.000 spettatori con il 16.5% (Saluti: 2.019.000 -13.9%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 536.000 spettatori con il 4.1%. Dalle 15.05 alle 16.14, Quasi Detto Fatto ha ottenuto 297.000 spettatori con il 2.6%. La Tirreno-Adriatico di Ciclismo ha interessato 366.000 spettatori con il 3.5%. Gocce Azzurre segna 97.000 spettatori e lo 0.8%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 673.000 spettatori (4.9%), nel primo episodio, 611.000 spettatori (4.7%), nel secondo episodio, e 516.000 spettatori (4.1%), nel terzo episodio. Big Bang Theory ha appassionato 379.000 spettatori con il 3.4%. The Goldbergs segna 235.000 spettatori (2.3%). Due Uomini e Mezzo ha interessato 261.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.164.000 spettatori con il 15.7%. TG3 Speciale ha coinvolto 622.000 spettatori pari al 5.7%. Aspettando Geo… ha raccolto 798.000 spettatori con il 7.7%. Geo ha registrato 1.295.000 spettatori con il 10.2%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 668.000 spettatori con il 5.2%. TG4 Diario di Guerra raccoglie 365.000 spettatori con il 3.4%. Su La7 Tagadà interessato 439.000 spettatori con il 3.9% (presentazione: 567.000 – 4.3%). Tagadà Focus ha raccolto 424.000 spettatori con il 4.1%. Su TV8 il film Gli Ostacoli del Cuore ha raccolto 207.000 spettatori con il 2%.

aggiornamento ore 13,48

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.105.000 spettatori con il 12.1% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rai2 Anni 20 Notte di Guerra segna 289.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai 3 Caro Marziano ha ottenuto 231.000 spettatori con l’1.6%. A seguire il Tg3 Linea Notte segna 235.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia1 Chucky è visto da 250.000 spettatori (2.7%). Su Rete 4 il film Totò, Peppino e la Dolce Vita è stato scelto da 169.000 spettatori con il 3.5% di share.

aggiornamento ore 16.17