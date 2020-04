Ascolti TV venerdì 17 Aprile 2020, dati auditel e share ieri: Belle & Sebastien contro Puoi baciare lo sposo e New Moon, ecco chi ha vinto

Proseguono le restrizioni e i morti per il Covid-19 e continuare a informarsi è cruciale. Ci chiediamo quando si torna a uscire e nel frattempo guardiamo la tv per rilassarci.

E anche ieri sera, in prima serata, c’è stato un pieno di programmi variegati. Nella serata di venerdì 17 per esempio Rai1 ha proposto Belle & Sebastien, mentre NCIS è stata la scelta di Rai2 e, quanto alla risposta di Canale 5 si è visto il film Puoi baciare lo sposo mentre Italia1 ad esempio ha proposto New Moon della saga di Twilight.

Insomma, ieri è stata una giornata ricca di spunti sul piano della lotta agli ascolti tv. Una sfida che, in base agli ultimi dati riscontrabili sta evidenziando sfide sempre agguerrite.

E ogni mattina, come sempre, a livello mediatico e televisivo, si è alla ricerca di risposte per lo share la prima serata. Così succede oggi per la giornata del 17 Aprile . Chi avrà vinto gli ascolti? E nelle altre fasce?

Ecco che la sfida dell’auditel, specie in prima serata, si è accesa ancora una volta nella giornata di venerdì 17 Aprile 2020.

Chi avrà vinto i dati auditel e share ieri 17 Aprile 2020? Come sono andati gli ascolti TV venerdì 17 Aprile 2020, i dati auditel e lo share ieri?

Tra pochi istanti, come avviene sempre quotidianamente su questa pagina potremo scoprire chi ha trionfato sui dati auditel e share di ieri, venerdì 17 Aprile 2020.

Intorno alla ore 10 questa pagina verrà aggiornata con tutti i dati relativi agli ascolti tv del 17/04/2020, così da sapere chi ha vinto la prima serata di lunedì e quali sono i programmi che hanno fatto riscontrare, in tutte le face, i dati di ascolto migliori.

Tutti i risultati della programmazione tv di venerdì 17 Aprile in diretta su Italia Sera tra pochi minuti.

In aggiornamento.

Ascolti Tv 17 Aprile 2020 prima serata: chi ha vinto in prime time

Su Rai1 Belle e Sebastien – Amici per Sempre ha conquistato 3.931.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Canale 5 Puoi baciare lo Sposo ha raccolto davanti al video 3.390.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.980.000 spettatori pari al 6.5% di share e The Rookie 1.710.000 (6.1%). Su Italia 1 New Moon ha catturato l’attenzione di 1.942.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 Nome di Donna ha raccolto davanti al video 1.496.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.699.000 spettatori con il 7.5% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 1.488.000 spettatori con uno share del 6.6%. Su TV8 Italia’s Got Talent – Best of ha segnato il 2.5% con 703.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza – Il meglio di quando si stava meglio ha catturato l’attenzione di 542.000 spettatori (1.8%).

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.701.000 spettatori con il 18.6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.562.000 spettatori con uno share del 18.1%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 5.6% con 1.717.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha registrato 1.428.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai3 Non ho l’Età ha appassionato 1.303.000 spettatori pari al 4.4% e Un Posto al Sole 1.007.000 (3.3%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.737.000 individui all’ascolto (5.8%) nella prima parte e 1.738.000 (5.6%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.589.000 spettatori (8.5%). Su TV8 Guess my Age piace a 692.000 spettatori con il 2.3% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 416.000 spettatori con l’1.4%.

Ascolti TV venerdì 17 aprile 2020: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.014.000 spettatori (15.5%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.592.000 spettatori (19.4%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.715.000 spettatori con il 14.4% di share e Avanti un Altro! 4.193.000 con il 18.4% di share. Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 1.466.000 spettatori (5.4%). Su Italia1 Ieneyeh segna il 2.9% con 601.000 spettatori e CSI ha totalizzato 694.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 Blob segna 1.251.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4.1% con 1.100.000 spettatori. Su La7 Grey’s Anatomy ha appassionato 162.000 spettatori (share dello 0.7%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 417.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Sono le Venti piace a 238.000 spettatori (0.9%)

Ascolti TV venerdì 17 Aprile 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 1.287.000 telespettatori con il 16.8% di share e la Santa Messa è stata seguita da 1.177.000 spettatori con il 21.5%; la prima parte di Storie Italiane ottiene 1.232.000 spettatori con il 14.8% di share. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 1.173.000 spettatori (13.9%) nella prima parte e 1.102.000 (13.3%) nella seconda. Su Rai 2 Un Caso per Due sigla il 2.3% con 192.000 spettatori. Su Italia 1 The Flash piace a 181.000 spettatori (2.2%) nel primo episodio e a 164.000 (1.9%) nel secondo. Su Rai3 Agorà convince 758.000 spettatori pari al 9.1% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 6.2% con 515.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Carabinieri registra 248.000 spettatori con share del 2.9%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 129.000 spettatori con il 2.7% nelle News e 320.000 (4%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 280.000 spettatori pari al 3.4%.

Ascolti Tv venerdì 17 Aprile 2020: Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane sigla il 12.2% con 1.267.000 spettatori e Linea Verde ha raccolto 1.925.000 spettatori con il 10.7%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.720.000 telespettatori con il 13.9%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 420.000 spettatori con il 4.3% nella prima parte e 956.000 (6.3%) nella seconda. Su Italia 1 The Flash piace a 327.000 spettatori con il 2.9% di share e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.153.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 530.000 spettatori (5.5%), Quante Storie si porta al 4.8% con 892.000 spettatori e Passato e Presente al 3.4% con 736.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 235.000 spettatori con il 2.4% di share nella prima parte e 378.000 (2.3%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 881.000 spettatori (4.3%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 524.000 spettatori con share del 5.5% nella prima parte, 759.000 spettatori con il 5.2% nella seconda parte denominata ‘Oggi’ e 825.000 (4.1%) nel segmento “Ore 13″.

Ascolti Tv venerdì 17 Aprile 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Diario di Casa ha convinto 1.789.000 spettatori (8.6% di share); La Vita in Diretta informa 1.519.000 spettatori nella prima parte (8.2%) e 2.011.000 (12.9%) nella seconda; Il Paradiso delle Signore piace a 2.478.000 spettatori (16.7%). La Vita in Diretta informa 2.036.000 spettatori con il 13.2% (presentazione 1.600.000 – 11.1%). Su Canale5 Beautiful appassiona 3.349.000 spettatori (15.5%), Una Vita ha convinto 2.765.000 spettatori con il 14.2% di share mentre Disegno d’Amore si porta all’11.5% con 1.839.000 spettatori. Il Segreto sigla il 15.1% con 2.139.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 12.7% con 1.837.000 spettatori nella prima parte, all’11.3% con 1.883.000 spettatori nella seconda e al 10.6% con 1900.000 spettatori nella terza, di breve durata. Su Rai 2 La Nostra amica Robbie ha convinto 399.000 spettatori (2.8%), Il Nostro amico Kalle 414.000 (2.9%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 1.261.000 spettatori (5.8%) nel primo episodio, 1.500.000 (7.5%) nel secondo e 1.469.000 (8%) nel terzo. La Gabbanella e il Gatto fa compagnia a 924.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 I Grandi della Letteratura Italiana ha fatto compagnia a 474.000 spettatori (3.1%) e Geo a 1.208.000 spettatori con il 7.6% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 902.000 spettatori con il 4.8%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 596.000 spettatori con il 3.8% mentre Tagadoc 408.000 (2.9%). Su TV8 Vite da Copertina piace a 234.000 spettatori (1.4%).

Ascolti TV venerdì 17 Aprile 2020: Daytime Seconda Serata

Su Rai1 Frontiere convince 1.140.000 spettatori con l’8.3% di share. Su Canale 5 Baciami Ancora ha totalizzato una media di 1.094.000 spettatori pari ad uno share del 9.6%. Su Rai2 Chasing Mavericks segna 455.000 spettatori con il 4.1%. Su Rai 3 I Topi segna il 3.1% con 719.000 spettatori nel primo episodio e il 5.5% con 1.024.000 (5.5%) nel secondo. Su Italia1 Warm Bodies viene visto da una media di 819.000 ascoltatori con il 6.6% di share. Su Rete4 Il Commissario Schumann ha segnato il 4.8% con 352.000 spettatori.

