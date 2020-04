New Moon, oggi 17 Aprile 2020 su Italia1 il capitolo della Saga The Twilight: cast, trama, anticipazioni

Questa sera torna in tv su Italia1 un nuovo capitolo della saga Twilight, la serie di film ispirati ai celebri omonimi romanzi che raccontano di vampiri e amori adolescenziali, e che stanno andando in scia, in questi giorni di coronavirus, agli appuntamenti relativi alle saghe e film in serie.

Dopo Harry Potter e I Pirati dei Carabi, ecco dunque le vicende di Bella e Edward. Che cosa vedremo nel capitolo New Moon? Ecco tutte le indicazioni su trama, cast e evoluzione del film.

New Moon, oggi 17 Aprile 2020 su Italia1 il capitolo della Saga The Twilight

Uno sfortunato evento caoita durante la festa per il diciottesimo compleanno di Bella e Edward e i suoi familiari sono costretti ad andare via da Forks, per proteggerla.

A seguito di questo, Bella, triste per la separazione dal suo amato, cadrà in depressione da cui uscirà tramite all’amicizia con Jacob Black, un ragazzo che sembra normale ma che, in realtà, ha in sé il gene del licantropo. Una serie di annunci e equivoi porteranno Edward e Bella in contatto di nuovo e a rivolsvere problemi come l’ira dei Volturi che metterà alla prova l’amore tra i due ragazzi.

The Twilight Saga: New Moon, è un film del 2009 diretto da Chris Weitz: di fatto è il secondo capito dell’omonima saga, tratta dai romanzi di Stephanie Meyer, e sequel di Twilight.

Bella (Kristen Stewart) ed Edward (Robert Pattinson) vivono la loro storia d’amore ma quando lui le organizza una festa di compleanno a casa Cullen, Bella si ferisce per caso con la carta di uno dei pacchetti regalo e l’odore del suo sangue scatena la fame di Jasper (Jackson Rathbone).

Edward intuisce dunque che la sua presenza e quella della sua famiglia mettono in pericolo l’amata. Così, finge di non amarla e si trasferisce lontano da Forks e dichiarando conclusa la loro.

Dopo l’abbandono, la ragazza, depressa, si lascia persuaadere da Jacob Black (Taylor Lautner), che iizierà ad innamorarsi di Bella e, per non infrangere le regole della tribù, le rivelerà di essere diventato un licantropo.

Nel mentre, Edward fraintende una visione di Alice (Ashley Green) e, credendo Bella morta, e va in Italia dal temuto clan reale dei Volturi per essere ucciso: che scoprendo il suo amore per un’umana, condizione proibita all’intera stirpe vampiresca, si schierano contro di lui.

New Moon, Twilight, curiosità della saga

La prima visione americana del film si tenne il 16 novembre 2009, in occasione della luna nuova, secondo il ciclo lunare. Dakota Fanning accettò il piccolo ruolo di Jane per rafforzare un legame con Kristen Stewart, che poi avrebbe collaborato, l’anno successivo, al biopic dei The Runaways.

Jamie Campbell Bower, che interpreta Caius, uno dei tre reali Volturi, aveva fatto il provino per il ruolo di Edward Cullen.

