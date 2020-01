Avanti un altro, 26 Gennaio: Deborah da Bologna campione per 200 mila euro

Avanti un altro, 26 Gennaio: Deborah da Bologna campione per 200 mila...

Inizio settimana elettrico nel preserale di Canale 5 Avanti un altro con come di consueto un Salottino molto variopinto e il duo dei conduttori pronti a scagliarsi l’un l’altro nella masnada di una ironica e iconica costante formula di game incastrato alle gag.

Naturalmente come di consueto è il gioco finale a interessare più i fan del programma. Chi è stato il campione del 27 Gennaio? C’è stata la vittoria nel programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti? Come è andata nella serata del 27 Gennaio da Bonolis?

Nella puntata di lunedì 27 gennaio 2020 a giocare è Deborah, studentessa 25enne di Bologna, la quale ha sbaragliato gli avversari, e va al gioco finale per 200 mila euro. Non ce la fa nei primi 150 secondi e blocca il tempo, e il montepremi, a 25 mila euro. Deborah si ferma alla quintultima e torna a casa senza incassare il montepremi.

La settimana invece si era aperta (o chiusa a seconda di come la si legga) con la puntata di domenica 26 gennaio 2020 con in gara Barbara Vitaloni, una 47enne di Reggiolo. Arrivata al gioco finale per 250 mila euro, dopo i 150 secondi, ha fermato il tempo e il montepremi a 30 mila euro.

Tuttavia per sua sfortuna si è fermata alla sestultima domanda, perdendo la chance di vincere il bottino. Sabato 25 gennaio 2020 era toccato a Rosanna Longobardi di Salerno per 210 mila euro: dopo i 150 secondi, ha bloccato tempo con 28 mila euro in palio che ha perso stoppandosi alla domanda numero 10.

Ad aprire il fine settimana nel game di Bonolis, c’era stato invece il giovane Nicola Iadanza, 24enne in gara per 175 mila euro: a seguito dei 150 secondi ha potuto puntare 29 mila euro perdendo poi la chance di vincerli.

Invece giovedì 23 gennaio 2020 è stata la volta di Dario Vitale un 21enne di Ceglie Messapica in questo caso per 175 mila euro, e con l’impiccio, una volta arrivato a 29 mila euro, di fermarsi all‘ultima domanda.

