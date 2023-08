Potrebbe esserci la svolta per il mercato della Roma, in ottica attaccante. Azmoun sbarcgherebbe oggi a Roma.

L’attaccante iraniano questa sera alle 19.54 dovrrebbe atterrare a Ciampino per cominciare la sua stagione in giallorosso. Prima le visite mediche da superare.

Il giocatore dovrà prima sottoporsi alle visite mediche visto anche il recente infortunio. L’affare con il Bayer Leverkusen si concluderà in prestito con diritto di riscatto tra i 12-13 milioni.