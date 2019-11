Il Black Friday 2019 contagia e coinvolge anche Apple: la grande azienda decide di dedicare spazio per promozioni, sconti e iniziative convenienti per i propri clienti. Quali?

E’ presto detto: ecco le informazioni, le date e le modalità per accedere agli sconti Apple per il Black Friday.

Black Friday 2019 Apple: sconti, promozioni, date, ecco cosa conviene, quando, quali prodotti e come fare

Come abbiamo visto, la febbre del Black Friday sta contagiando tutte le grandi compagnie. Non ci sono solo i colossi dell’elettronica o della tecnologia, né quelle dedicate a voli e viaggi low cost, e senza dubbio non ci si limita alla grande forza di scontistica di Amazon.

Esiste anche uno spazio in cui si lancia Apple. Il Black Friday 2019, è una sfida di volantini. Anche Apple, anche se non sono arrivate prese di posizione ufficiali, parteciperà. Ecco cosa bolle in pentola.

Il Black Friday 2019 si festeggia il 29 Novembre, e darà ufficialmente il via alla stagione natalizia dello shopping. Essendo Apple molto attenta al mercato, come ha fatto l’anno scorso anno è probabile che torneranno i quattro giorni di offerte speciali, dal Black Friday al Cyber Monday.

Difficile immaginare degli sconti diretti su iPhone 11, iPad Pro, MacBook perchè l’azienda sa quanto può incassare in questo senso dalla stagione dello shopping. Ma si parla di promozioni nell’ambito di iniziative legate alla Apple Card ed offerte su App Store.

E’ molto probabile, pertanto, che nei quattro giorni indicati la scontistica prevederà iniziative legate alle edizioni precedenti dei principali prodotti Apple. Oltre a monitorare il sito principale di Cupertino, si consiglia ai clienti di fare altrettanto coi principali motori di ricerca e servizi e-commerce.