Boxe: l’allenatore di Pacquiao non crede che Errol Spence possa essere un valido avversario per Manny

L’allenatore di Manny Pacquiao, Justin Fortune, non crede che Errol Spence Jr sia lo stesso combattente di una volta dopo il suo terribile incidente automobilistico nell’ottobre 2019. Fortune ritiene ancora che Spence (27-0, 21 KO) sia un eccellente combattente, ma non è lo stesso ragazzo di prima del suo incidente di due anni fa.

Fortune pensa che se Spence dovesse affrontare Pacquiao (62-7-2, 39 KO) in questo momento, verrebbe demolito dal 42enne, che è troppo veloce per lui per come sta combattendo ora.

L’ex professionista dei pesi massimi Fortune pensa che Spence sarebbe stato eliminato nel suo ultimo combattimento da Danny Garcia il 5 dicembre se il nativo di Filadelfia avesse continuato. Se Garcia avesse messo a segno i suoi colpi potenti, avrebbe messo KO Spence.

Garcia (36-3, 21 KO) ha combattuto in difesa e ha perso con una decisione unanime di 12 round con 117-111, 116-112 e 116-112.

“Spence è un grande combattente e un buon campione, ma non è lo stesso ragazzo che era prima, per niente”, ha detto Fortune a The Sun.

“Danny Garcia non ha mai affondato il colpo quella notte, altrimenti probabilmente Danny lo avrebbe battuto, credo.

“Se metti Spence lì con qualcuno come Pacquiao adesso, Pacquiao lo cancella, anche se è un 42enne”.

Fortune non è la prima persona che ha parlato di Spence dicendo che non somigliava più allo stesso ragazzo di una volta dopo la sua lotta contro Danny Garcia.

Molti fan della boxe credono che Spence sia circa il 70% del combattente che era prima di schiantarsi con la sua costosa Ferrari 488 Spider alle 2:53 del mattino del 10 ottobre 2019 a Dallas, in Texas. L’auto di Spence si è ribaltata più volte, facendolo cadere sul marciapiede.

Non sappiamo se Spence potrà mai ritrovare la forma che aveva prima dell’incidente automobilistico. Fortune consiglia a Spence di affrontare diversi combattimenti di messa a punto per tornare in forma, se possibile.

Spence, tuttavia, non parla di altri match di preparazione, poiché è interessato ad affrontare Pacquiao o il campione dei pesi welter WBA Yordenis Ugas. Questi sono entrambi combattimenti rischiosi per Spence, in particolare se persistono problemi dal suo incidente d’auto.

“Dovresti dare a Spence due o tre incontri per rimettere a posto la sua condizione, questo è certo”, ha detto Fortune. “Manny è troppo veloce e troppo forte; colpisce da troppi punti diversi. “