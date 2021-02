Boxe: sempre più vicino il match tra la leggenda Manny Pacquiao e l’astro nascente Ryan Garcia

La categoria dei pesi leggeri è in fermento, la vittoria di King Ry su Campbell ha proiettato il giovanissimo campione messicano nella top 5 del ranking, trovandosi in ottima compagnia con pugili fenomenali quali Teofimo Lopez, Gervonta Davis, Vasyl Lomachenko e Devin Haney.

Le sfide non sono finite e sembra che ci sia in vista un match veramente sensazionale tra la stella emergente messicana e il pluricampione filippino Manny Pacquiao.

Pac-Man, 42 anni, non combatte dal 2019, quando ha vinto contro Thurman, ma sappiamo bene che il cuore infinito di questo pugile può regalare grandi sorprese.

L’esperienza contro l’entusiasmo della gioventù, per Manny, anche se dovesse perdere, il match con King-Ry non offuscherebbe una carriera strepitosa fatta di incontri che rimarranno indelebili nelle memorie degli appassionati.

Per Garcia sarebbe invece un test importante, l’esperienza e la velocità del filippino potrebbero metterlo in seria difficoltà e nessun finale è escluso.

Erik Morales che ha affrontato Pac-Man 3 volte ha dichiarato che: Pacquiao-Ryan è un match molto sbilanciato. Anche se Pacquiao è vecchio, può mettere Ryan a dormire in due round!”, ha dichiarato a ESPN Deportes. “Penso che Garcia stia cercando di sfruttare il fatto di essere un pugile popolare. La realtà è questa, è già un campione, ma deve affrontare il meglio per consolidare il suo status perché lo è praticamente solo ad interim”.

Stiamo a vedere se si arriverà a un intesa e potremo godere di questo fantastico confronto.