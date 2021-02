Boxe: Shawn Porter rifiuta 2 MLN di dollari per combattere contro Crawford

Shawn Porter ha intenzione di rifiutare 2 milioni di dollari per combattere contro Terence Crawford perché ritiene che sia una cifra troppo bassa e “un insulto” per lui una borsa del genere per un match di quel livello.

Porter (31-3-1,17 KO) non sembra essere interessato a sfidare Crawford (37-0, 28 KO) per il suo titolo welter WBO, ma non sarebbe strano se stesse cercando di contrattare un ingaggio da 3 a 5 milioni di dollari.

Sfortunatamente, Porter, 33 anni, non ha molto da offrire in questo momento, poiché non detiene un titolo mondiale, e ha perso i suoi più grandi incontri della sua carriera contro Errol Spence Jr., Keith Thurman e Kell Brook.

Porter e Manny Pacquiao sono i due ragazzi che Top Rank sta cercando di mettere contro Crawford nel suo prossimo incontro. Tuttavia, Pacquiao ha già chiesto 40 milioni di dollari per l’incontro contro Crawford, che è una cifra troppo alta.

A meno che Pacquiao non scenda con il prezzo richiesto, non potrà combattere contro Terence, nativo di Omaha, Nebraska.

“Capisco il business della boxe a questo punto, e anche iniziare i negoziati a $ 2 milioni è un insulto, e tutti nello sport della boxe sanno che la divisione welter è la divisione più calda del pugilato”, ha detto Shawn Porter.

“facciamo girare un sacco di soldi, riceviamo molta attenzione, e questa lotta farà tutto questo e altro ancora. Lui [Bob Arum] dice di essere all’antica e per lui 1 milione di dollari non sono spiccioli, non sono spiccioli per qualcun altro, ma per Shawn Porter, lo sono”.